Toyota подняла цены на дефицитный Land Cruiser 300

В октябре компания Toyota повысила рекомендованные розничные цены на некоторые из моделей, представленных на российском рынке. Среди них завсегдатай топ-10 самых популярных SUV Toyota RAV4, а также новичок Land Cruiser 300.

По данным сайта "Цена Авто", на 42-61 тысячу рублей (плюс 1,9-2,3%) подорожал флагманский седан Toyota Camry, который теперь стоит минимум 2 015 000 рублей.

Самый компактный паркетник Toyota C-HR стал дороже на 0,9-1% или на 21-25 тысяч, цены на модель лежат в диапазоне от 2 152 000 до 2 538 000 рублей.

Купить Toyota RAV4 можно начиная от 2 120 000 рублей, прайсы модели были скорректированы в сторону увеличения на 48-53 тысячи.

С октября покупка Land Cruiser Prado обойдётся в 3 132 000 рублей, цены на внедорожник выросли на 1,8-2,3% или на 68-95 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Долгожданный Toyota Land Cruiser 300, который во всём мире является дефицитным автомобилем, стал дороже на 2,9-3,9%, в пересчёте на рубли - плюс 219-220 тысяч. Теперь диапазон цен на "трёхсотый" составляет 5 776 000 - 7 904 000 рублей.

Источник отметил, что РРЦ особенно в нынешней ситуации могут значительно отличаться от цен в дилерских центрах: так, средневзвешенная цена на LC 300 в шоурумах составляет 8 971 500 рублей, а максимальная доходит до 13 727 000 рублей.