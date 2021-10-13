В Минске открылась выставка, посвященная 75-летию Нюрнбергского процесса

Открытие в Минске экспозиции "Нюрнбергский набат. Без срока давности" - передвижного варианта одноименной выставки Музея современной истории России - свидетельствует о том, что победа над нацизмом - по-прежнему важная составляющая фундамента, объединяющего наши народы. И сегодня Беларусь и Россия вместе противостоят попыткам западных политиков переписать историю.

На выставке представлено около 170 уникальных экспонатов, большинство из которых демонстрируются впервые.

В экспозиции представлены около 170 уникальных экспонатов. Например, подлинные документы и предметы, связанные с подготовкой и ходом Нюрнбергского процесса (75-летие окончания которого отмечается нынешней осенью), сделанные в ходе процесса зарисовки участников знаменитой группы художников-графиков Кукрыниксы, вещи юных узников концлагеря Майданек...

- Обращая наш взор назад, эта выставка, годовщина, должны заставить каждого по-новому взглянуть на те вехи истории, частью которой являются наши государства, - подчеркнул на церемонии открытия экспозиции временный поверенный в делах России в Беларуси Петр Фролов. - Право может и должно всегда побеждать беззаконие, жестокость и преступления, которые, к сожалению, не искоренены теми решениями...

К сожалению, в советской и постсоветской историографии существовали фигуры умолчания, речь, в частности, идет о коллаборационистах

О расследовании военных преступлений и преступлений против человечества говорили участники приуроченного к открытию выставки экспертно-медийного семинара "О противодействии попыткам фальсификации истории и итогов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Связь Минска и Москвы была обеспечена посредством онлайн-конференции.

Заявленная тема, как известно, сегодня актуальна для наших стран. Напомним: в Беларуси в 2021 году возбудили уголовное дело по факту геноцида населения во время Великой Отечественной войны и послевоенный период, а в РФ в рамках беспрецедентного проекта "Без срока давности" устанавливаются обстоятельства вновь выявленных преступлений против мирного населения.

- Следствием установлено, что в эксплуатации белорусских остарбайтеров активно участвовали рядовые жители Германии, Австрии, Латвии, Эстонии, Польши и других территорий, - поделился некоторыми результатами проделанной работы старший помощник Генерального прокурора Беларуси Игорь Мороз. - Установлены конкретные фамилии и адреса проживания ряда лиц в рассматриваемый период, их приметы.

Проводится работа по установлению причастности к совершению преступлений и владельцев, администраций, сотрудников предприятий, которые пользовались рабским трудом.

В свою очередь заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Никитин заверил, что их ведомство находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами:

- Наша цель - не допустить замалчивания или искажения итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн… Под надзором Генеральной прокуратуры РФ расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ "Геноцид". В одном производстве соединено 21 уголовное дело о геноциде граждан в различных регионах Советского Союза.

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк выразил сожаление в связи с тем, что в советской и постсоветской историографии существовали фигуры умолчания, речь, в частности, идет о коллаборационистах. По мнению парламентария, в сегодняшних учебниках нужно четко разъяснять, кто герой, а кто самый настоящий предатель. А директор департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк предложил воздействовать на молодое поколение эмоционально. В качестве примера он привел недавно вышедший в России альбом-монографию Георгия Шепелева "Война и оккупация. Неизвестные фотографии солдат Вермахта с захваченной территории СССР":

- Когда современному молодому человеку говоришь общеизвестные слова об известных героях, это не работает. Как только человек видит страдания других и начинает понимать, через что прошли его прадеды и что могло его ожидать, есть обратная реакция.

Константин Пахалюк убежден, что объективный рассказ о событиях Второй мировой войны невозможен без участия историков из стран бывшего СССР, без привлечения сохранившихся в постсоветских архивах документов. Выставка "Нюрнбергский набат. Без срока давности" - очередной шаг к такой исторической объективности.