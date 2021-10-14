Как жить после того, как переболел коронавирусом

На какие сигналы в своем здоровье надо обратить внимание тем, кто переболел ковидом? С какими жалобами чаще всего эти люди обращаются к врачам? Как медицина может помочь в таких ситуациях? Об этом обозреватель "РГ" беседует с одним из ведущих кардиологов страны академиком Юрием Бузиашвили и создателем, руководителем Клиники безлекарственной терапии Александром Шишониным.

Даже такая странная красота не спасает от ковида. Не отказывайтесь от вакцинации! Фото: GettyImages

Юрий Иосифович! Руководимая вами кардиологическая клиника при Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева работала на ковид?

Юрий Бузиашвили: Да, под вирус был перепрофилирован один из корпусов клиники.

Но клиника-то кардиологическая. В ней есть специалисты в области лечения вирусных, инфекционных заболеваний? Или пришлось срочно вникать в тайны смежной специализации?

Юрий Бузиашвили: Пришлось срочно перепрофилировать не только помещения, службы, но и сотрудников. Это удалось потому, что, без преувеличения, у нас достойные специалисты. Перепрофилирование было не только у нас: во многих ведущих клиниках. И когда сейчас иногда говорят, что в этом не было необходимости, поверьте, это совсем не так. Иначе мы бы не справились с пандемией.

Вы считаете, что мы уже справились с ней?

Юрий Бузиашвили: Окончательно, конечно, нет. И не только мы. Во всем мире. Потому что ковид непредсказуем, и сюрпризы от него могут нас настигать не месяцы - годы. Но одно могу сказать: мы на дороге к исцелению. Почему так считаю? Потому, в частности, что ажиотаж вокруг этого заболевания сходит на нет. Почти повсеместно прошел испуг, вызванный вирусом. Он становится одним из факторов нашей жизни.

И этот фактор на всю оставшуюся жизнь?

Юрий Бузиашвили: Время покажет.

А что делать сейчас?

Юрий Бузиашвили: Научиться сосуществовать с ним без вреда для здоровья. Прежде всего соблюдать правила гигиены. Скучная тема? Но от нее никуда не деться.

Потому вы пришли ко мне и сидите напротив меня, не снимая маску. Хотя и вы, и я сделали прививку против ковида.

Юрий Бузиашвили: Двухлетняя привычка. И не знаю, когда сумею от нее отказаться. Но сейчас хочу о другом. К нам в клинику с различными, если так можно сказать, сердечно-сосудистыми жалобами, стали чаще обращаться те, кто перенес ковид. Явно особую актуальность приобрела послековидная реабилитация этих больных.

А есть уже какие-то наработки в этом плане? Спрашиваю потому, что сейчас, как мне кажется, только ленивый не вмешивается в лечение и реабилитацию переболевших ковидом, считая себя в этом деле знатоком, что отнюдь не безопасно. Советы о восстановлении здоровья должны быть достоянием истинных специалистов, а не моей любимой героини тети Маши из подъезда.

Юрий Бузиашвили: Наработки, безусловно, есть. Опубликованы серьезные научные статьи на эту тему. Сегодня хотел бы сделать акцент на одном. Напомнить о возможностях метода неинвазивной контрпульсации - бескровном, безоперационном лечении ишемической болезни сердца. Объясню, почему именно этот метод так важен в реабилитации после ковида. Ковид затрагивает практически все органы и системы организма. Но более всего - это уже очевидно - поражаются легкие, мозг и сердечно-сосудистая система. Недаром перенесшие ковид опасаются возникновения тромбов не только в ногах, но и во всех системах организма, в том числе в мозге. А метод, который мы используем, улучшает кровоснабжение всех органов на капиллярном уровне. Это может стать квинтэссенцией лечения пациентов, перенесших ковид, независимо от пола и возраста. Вот пациент переболел. Есть опасность тромбообразования. Многие московские поликлиники и специализированные клиники оснащены методом неинвазивной контрпульсации. Есть подготовленные кадры. Процедура необременительна для пациента. Занимает 1 час в день. При условии принятия от 30 до 35 процедур в течение 1,5-2 месяцев. Наряду с общими правилами реабилитации воздействие на капиллярное русло дает очень хороший эффект даже для самых тяжелых больных. Учитывая эффективность метода для лечения ИБС и реабилитации больных после инсульта, применение его для профилактики возможных постковидных осложнений достаточно эффективно.

Для проведения неинвазивной контрпульсации нет необходимости в госпитализации. Она требуется только в тех случаях, когда пациент в тяжелом состоянии. Такое тоже бывает. Если же подобного отягощения нет, то процедура проводится в амбулаторных условиях. Соответствующая аппаратура - прежде всего специальная установка - желательна во всех поликлиниках. Этот метод входит в стандарты лечения ишемической болезни сердца и рекомендован Минздравом России к повсеместному применению. В Москве метод оплачивается программой обязательного медицинского страхования.

Необходимо уйти от инерции мышления не только врачам, но и каждому из нас

Так все просто? Почему же сплошь и рядом подобное восстановление не назначается и не проводится? Даже в Москве, где, как вы сказали, все для этого есть?

Юрий Бузиашвили: Это результат некоторой инерции в мышлении врачей. Как ее преодолеть? Возможно, следует ввести данный метод в стандарты реабилитации послековидных больных. Но тут все зависит не только от медиков, но и от самих пациентов. Им не надо игнорировать даже минимальные постковидные симптомы, такие как невозможность сосредоточиться, ухудшение памяти, постоянная сонливость, усталость. Все это поводы для обращения к специалисту.

Эксперты, авторы "Российской газеты", глава Клиники безлекарственной терапии Александр Шишонин и академик РАН Юрий Бузиашвили. Фото: Олеся Курпяева, Александр Корольков

А специалисты, повторюсь, нередко от таких соискателей помощи попросту отмахиваются. Ситуацию можно изменить? Особенно если соискатель живет далеко от московских возможностей. Вы говорите о некой инертности мышления медиков. Выходит, она сильнее официальных рекомендаций. И остается уповать на настойчивость самих пациентов. Вменить им в обязанность требовать активной, действенной реабилитации.

Александр Шишонин: Не отрицаю наличия инертности мышления у врачей. Но есть еще и инертность мышления у пациентов. Да, тот же ковид прибавил нам работы. Стало больше, как вы говорите, соискателей здорового образа жизни. Сужу по увеличению желающих заниматься в нашей клинике тех, кто перенес ковид.

Потому открыли филиал клиники в окрестностях Тарусы Калужской области...

Александр Шишонин: И поэтому тоже. Безлекарственное восстановление здоровья тех, кто перенес ковид, важно чрезвычайно. Мы же давно, привычно во всех случаях сбоя в организме тянемся за таблеткой. Снимаем симптомы. Но далеко не всегда освобождаемся от самой болезни. Ковидные последствия - не исключение.

И чем старше становимся, особенно если возраст сопровождается недугами, да еще такими, как ковид, тем больше от них зависим. Как однажды точно сказал Геннадий Хазанов, в холодильнике лекарств становится больше, чем продуктов...

Александр Шишонин: В древности, когда человечество только начинало свой путь, средняя продолжительность жизни была всего 18 лет. Каменный век был суров: людей сжирали хищники и убивали инфекционные заболевания. Человек умирал от травм и элементарного аппендицита. Сначала справились с хищниками. Это, кстати, случилось не так давно, как кажется. Еще в ХV веке стаи волков ночами пробирались в Париж и нападали на припозднившихся прохожих...

Вынуждена проинформировать. Почти на днях амурский тигр напал на работника лесозаготовки в Нанайском районе Хабаровского края и убил его. Как сообщили местные СМИ, произошло это в лесном массиве в районе села Арсеньево в нескольких метрах от вагончика, в котором ночевали люди...

Александр Шишонин: За информацию спасибо. Не знал об этом. От прошлого избавляться архитрудно. Но все же настаиваю на том, что хищники перестали нам угрожать. А инфекционные болезни - чахотка, холера, заражение крови, чума, оспа и прочие убивали население до середины ХХ века, до тех пор пока не был открыт антибиотик. Зараза перестала беспокоить человечество. Средняя продолжительность жизни в наше время упорно приближается к заветной "сотке". За последние сорок лет число жителей планеты, которые старше 100 лет, выросло почти на 70 процентов. К сожалению, не в нашей стране.

В наше время средняя продолжительность жизни упорно приближается к заветной "сотке"

Лидирует по долгожительству Япония?

Александр Шишонин: Не только! Но и ряд средиземноморских, других стран. Тому много объяснений. Сейчас не об этом. Я сказал, что зараза перестала беспокоить человечество. Увы! Вот и ваша информация о тигре, убившем человека, и захватившая мир ковидная пандемия призывают, если угодно, всех нас к бдительности. Бдительности во имя здоровья и необходимости уйти от инерции мышления не только врачам - всем нам. Каждому из нас. Да, проще принять таблетку. Да, проще обильно поесть и удобно расположиться в кресле, вооружившись планшетником или уткнувшись в телеэкран. Поверьте, это не замена радости движения, радости общения. Это проявление не любви к себе, а сознательного нанесения себе вреда.

У доктора Шишонина есть совет ухода от этого вреда? Сам ковид и его последствия отнимают силы, изматывают. Так хочется поуютнее улечься на диване или утонуть в кресле. И планшетник так уместен...

Александр Шишонин: Не уместен! Категорически не уместен! Наш организм хитер и умеет сопротивляться разуму. Но чтобы избавиться от ковидных хвостов, сейчас, как никогда, необходимо полюбить себя. Забота о себе есть самое альтруистическое благо, дающее на выходе здоровое общество. Самое время внедрить в свое поведение здоровый образ жизни.