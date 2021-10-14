Появилось видео ареста студента, устроившего стрельбу в вузе Перми

Сегодня в Перми суд на выездном заседании, которое прошло в больнице, арестовал на два месяца 18-летнего студента, устроившего стрельбу в пермском университете.

Напомним, нападение на вуз было совершено 20 сентября. Молодой человек открыл стрельбу по студентам и преподавателям вуза из огнестрельного оружия. В результате погибли шесть человек, десятки пострадали.

При задержании он оказал сопротивление и был ранен. С момента трагедии до настоящего времени подозреваемый находился в больнице в состоянии средней тяжести. Как сообщала "РГ", ему ампутировали ногу.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 105 УК РФ "Убийство". На сегодняшнем заседании он признал вину.