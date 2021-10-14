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14.10.2021 16:18
Рубрика: Власть

Регионам выдали кредиты на развитие туризма

Текст: Марина Трубилина
Еще 15 регионов получат инфраструктурные бюджетные кредиты. Такое решение принято президиумом правительственной комиссии по региональному развитию.

"Для развития инфраструктуры 83 субъекта направили заявки на предоставление бюджетных кредитов в объёме свыше 1,3 трлн рублей, - рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. - Утверждённый лимит кредитов составляет 500 млрд рублей, поэтому возможность кредитования субъектов в объёме, превышающем лимит, будет рассмотрена на конкурсной основе".

Приняты решения о выделении 49 млрд рублей по заявкам 15 регионов. Большинство утверждённых заявок предполагает финансирование развития инженерной и дорожной инфраструктуры, необходимой для жилищного строительства.

Так, бюджетный кредит в 9,37 млрд рублей будет направлен в Приморский край для строительства инженерной и дорожной инфраструктуры при комплексной застройке территорий с вводом около 2,2 млн кв. м жилья.

Ставропольский край получит кредит на 6,57 млрд рублей для строительства канализационных сооружений, трех школ и восьми детских садов. Для Оренбургской области одобрен кредит на 5,87 млрд рублей для технологического присоединения к инженерным сетям, развития дорожной инфраструктуры, проектом также предусмотрено открытие 29 детских садов, 13 школ, четырех поликлиник и больницы.

Бюджетный кредит на 5,58 млрд рублей будет предоставлен Кемеровской области для развития инженерной и дорожной инфраструктуры в особой экономической зоне ППТ "Кузбасс" и застроенных районах Кемерово жилой площадью свыше 1,1 млн кв. м, где проектом в том числе предусмотрено строительство пяти школ и 12 детсадов.

Фото: iStock
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Крым получит кредит на 4,5 млрд рублей. Средства пойдут на реализацию проектов инженерного и дорожного инфраструктурного обеспечения при жилищном строительстве с вводом свыше 0,7 млн кв. м жилья.

Ярославская область получит свыше 2,95 млрд рублей на затраты по реконструкции магистралей и улиц с переустройством инженерных коммуникаций в исторической части Ростова Великого и Углича, а также на финансирование затрат при комплексной застройке территорий в Ярославле.

Также одобрены кредиты для Смоленской, Томской областей, Хакасии, Бурятии, Республики Коми.

"Видим востребованность инфраструктурных кредитов со стороны регионов. Важно, что субъекты инвестируют часть средств в создание производственной инфраструктуры особых экономических зон, технопарков и промпарков. Это позволит создать более 5 тысяч новых рабочих мест и даст дополнительный импульс для развития экономики. Мы уже одобрили проекты, включающие развитие инфраструктуры при строительстве индустриальных парков в Ульяновской и Воронежской области, ОЭЗ в Алтайском крае и Владимирской области. Сегодня одобрили заявку на развитие ОЭЗ "Завидово" в Тверской области", - отметил замминистра экономического развития Сергей Галкин.

В Тверскую область будет направлено 3,8 млрд рублей бюджетного кредита для финансирования проекта по комплексному развитию городской и рекреационной среды в особой экономической зоне "Завидово". Проектом предусмотрено строительство новой железнодорожной ветки, которая соединит Ленинградский вокзал Москвы и курорт "Завидово" (от станции Путепроводная до транспортно-пересадочного узла в Завидово, объединяющего все виды транспорта). Это повысит транспортную доступность курорта и увеличит ежегодный пассажиропоток до 1,2 миллиона человек, откроет новые туристические маршруты, включая речные, а также увеличит транспортный грузооборот.

Фото: Сергей Ермохин/РИА Новости
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На развитие туризма пойдет часть бюджетных кредитов, выделяемых Адыгее, Северной Осетии, Республике Алтай.

"Всего правительственной комиссией одобрены заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты 69 субъектам на сумму свыше 420 млрд рублей. Эффект от региональных проектов мультипликативный. Помимо развития инженерной, социальной, дорожной инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, развитие получат и другие сферы, такие как туристическая, промышленная, экологическая. Уверен, что это финансирование даст положительный результат работы, направленной на повышение качества жизни граждан", - заявил Хуснуллин.

Новый финансовый инструмент важен для достижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда", отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. "Представленные проекты дадут возможность построить значимые для регионов инфраструктурные объекты и ввести порядка 66,7 млн кв. м жилья. Ещё в рамках лимита рассмотрим заявки от 15 регионов", - отметил Ирек Файзуллин.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Инфраструктура Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Средняя Волга СФО Республика Алтай ЮФО Адыгея СКФО Северная Осетия ЦФО Владимирская область ЦФО Тверская область Развитие туризма в России

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