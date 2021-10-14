В ФАС рассказали о борьбе с завышением цен на продукты в регионах

Федеральная антимонопольная служба в еженедельном режиме анализирует розничные наценки в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях. Кроме того, организована работа по расчету долей торговых сетей в границах муниципальных образований и определению их доминирующего положения, сообщили в пресс-службе ФАС.

"За ретейлерами, доля которых на рынке превышает 35%, установлен постоянный контроль соблюдения антимонопольного законодательства. Кроме того, антимонопольные органы проводят внеплановые проверки производителей мясной и плодоовощной продукции, а также розничных торговых сетей". - говорится в сообщении ведомства.

По итогам проведенных проверок уже возбуждено несколько дел. Так, Татарстанское УФАС рассматривает дело в отношении двух птицефабрик по признакам заключения антиконкурентного соглашения. В свою очередь в Рязанской области антимонопольщики возбудили дело в отношении двух федеральных торговых сетей по признакам установления монопольно высоких цен на овощи.

Нижегородское управления ФАС возбудило два антимонопольных дела о координации экономической деятельности торговых сетей, в том числе координации розничных цен на продовольственные товары.

Ранее "РГ" писала о ситуации в Подмосковье, где ФАС выдала торговым сетям "Магнит" и "Пятерочка" предупреждение с требованием снизить цены на продукты. Во время проверки выяснилось, что торговые сети, занимая доминирующее положение в нескольких городских округах Московской области, установили более высокие цены на продукты питания. Так, в некоторых муниципальных образованиях стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали. В результате обе торговые сети выполнили предписание.

"Согласно данным мониторинга, с августа текущего года по настоящий момент средний уровень наценок на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизился на 5,8 % (с 22,2 % до 16,4 %). Средние наценки на мясную продукцию в крупнейших сетях в наблюдаемом периоде колебались в пределах от 3 до 38 %, на овощи - от 0 до 48 %. Вместе с тем в отдельных торговых сетях ФАС России продолжает выявлять случаи установления высоких наценок на овощи и мясную продукцию, достигающих 50% и выше", - отметили в ФАС.

Продолжаются проверки и на федеральном уровне. Так, в середине августа ФАС сообщила о начале антикартельных проверок Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), ООО "Лента" и АО "Тандер" ("Магнит"). Как пояснили в ведомстве, причиной стали обращения граждан по поводу роста цен.

В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.