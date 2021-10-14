В Минске проходит заседание СМИД СНГ

Обладая колоссальным потенциалом, государства Содружества способны намного быстрее преодолеть кризисы пандемии и эффективнее противостоять другим тревожным вызовам сегодняшнего дня. На этом акцентировал внимание глава внешнеполитического ведомства РБ Владимир Макей, выступая в четверг на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое отрылась в белорусской столице.

Местом мероприятия выбран "Президент-Отель", информирует БЕЛТА, уточняя, что его участники проведут встречу в узком формате и расширенном составе. На их рассмотрение вынесено несколько документов, в том числе проект положения о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств - участников СНГ.

Кроме того, министрам предстоит принять совместное заявление об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и план проведения многоуровневых межмидовских консультаций в Содружестве на 2022 год. В повестку дня включен и вопрос о создании базовой организации по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма, методические рекомендации по разработке проектов международных договоров, заключаемых в СНГ, и ряд других.

В пятницу, как известно, в формате видеоконференции под председательством РБ состоится заседание Совета глав государств СНГ. На саммите они планируют принять несколько заявлений: в связи с 30-летием организации, о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности и о развитии сотрудничества в сфере миграции.

Намечено также подписание двух документов, касающихся взаимодействия в сфере безопасности. Это договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также решение о руководителе Антитеррористического центра СНГ.

Кроме того, планируется утвердить соглашение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов и принять решение об объявлении молдавского города Комрат культурной столицей Содружества в 2023 году.