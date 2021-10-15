Ярославцам представили нового врио губернатора Михаила Евраева

Полдпред президента в ЦФО Игорь Щеголев представил в правительстве Ярославской области врио губернатора региона Михаила Евраева, 12 октября назначенного на должность указом президента.

Игорь Щеголев подчеркнул, что новый глава области в государственном управлении не новичок, у него богатый и очень разнообразный опыт работы, и выразил уверенность, что он сможет умело задействовать свою энергию в интересах Ярославской области и ее жителей.

По мнению полпреда, все, что нужно для развития экономики и социальной сферы, в регионе есть, в том числе хороший задел по темпам роста в строительстве, розничной торговле и промышленном производстве. Но важно задействовать все возможности для роста инвестиций.

- В этом направлении нужно приложить особые усилия и добиться конкретных результатов, - поставил задачу Игорь Щеголев, добавив, что ощутимых изменений нужно добиваться по всем направлениям, чтобы люди и бизнес могли с оптимизмом смотреть в будущее, видеть перспективы и для себя лично, и для своих близких. Причем все эти задачи необходимо решать через диалог с жителями.

- Только через диалог с жителями, открытость можно выстроить эффективную работу и заслужить доверие, - заключил полномочный представитель президента.

Михаил Евраев, со своей стороны, заявил, что для него большая честь и ответственность - работать и служить людям на Ярославской земле.

- Это не просто один из регионов России, это один из центров формирования российской государственности, регион с богатой историей и традициями, уникальным человеческим потенциалом, здесь живут свободолюбивые, талантливые люди, не приемлющие ложь и несправедливость, - сказал врио губернатора, заверив, что считает необходимым в своей работе руководствоваться мнением людей.

По словам нового главы региона, в его ближайших планах - разобраться во всех проблемах, переговорить с командой, наметить план действий и дальше реализовывать этот план.

- Сейчас принимаются бюджеты. Надо посмотреть, как Ярославская область включена в федеральный бюджет, посмотреть, чтобы был сбалансированным бюджет самой Ярославской области, чтобы выполнять все социальные обязательства перед жителями, - назвал одну из своих первоочередных задач Михаил Евраев.

Его предшественник на посту губернатора Дмитрий Миронов, которого Владимир Путин назначил своим помощником, подчеркнул, что считает своим долгом и дальше всячески помогать региону в продвижении его проектов и инициатив.