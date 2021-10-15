Что думают родители и школы об эксперименте против буллинга и ЧС

До конца года в двух школах Екатеринбурга запустят нейросеть, реагирующую на стоп-слова. В местном департаменте образования надеются, что это повысит безопасность учебных заведений. Родители в оценках нововведения не сошлись.

Как уже писала "РГ", разработку уральских айтишников подключат к системе школьного видеонаблюдения. Они заранее внесут в нее набор слов, который предложит ведомство, например, "бомба", "убью", звуки битого стекла и т. д. Услышав их, аудиосистема начнет запись и передаст сигнал завучу или охраннику, а камера зафиксирует источник.

Доступ к видео и аудиозаписям получат только сотрудники учреждения, говорят разработчики, но конкретики все равно мало. Скажем: а кто будет фильтровать информацию, отправленную искусственным интеллектом, а главное - идентифицировать ее автора. Голос относится к биометрическим персональным данным, а значит, для его анализа необходимо как минимум разрешение родителей школьников.

- Чтобы в записанном шуме вычленить слова конкретного человека, потребуются огромные вычислительные ресурсы и экспертиза. Кто будет этим заниматься? Непонятно также, на основании чего привлекать к ответственности ребенка и законно ли это, ведь дети постоянно общаются на сленге, - рассуждает директор школы №76, учитель физики и информатики Игорь Климовских.

Мнения родителей разделились. Одним система кажется малоэффективной, поскольку учитывает поведение ребят лишь внутри класса, другим - очередной попыткой снизить напряженность между учениками или использование ненормативной лексики. Правда, взрослые убеждены, что с буллингом новые меры точно не помогут справиться.

- Технология интересная как один из инструментов в системе безопасности - она поможет среагировать в случае ЧП. Но сразу возникает много рисков: ложные сообщения, неверное толкование, ограниченность облака слов для анализа. Уладить все конфликты таким образом не получится. Лучше обратить внимание на формирование системы ценностей в семьях и школах, - анонимно поделилась мама семиклассника.