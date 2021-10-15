В Росгвардии Ксении Собчак посоветовали обратиться в полицию

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась в Росгвардию, что после смертельного ДТП в Краснодарском крае, когда она пассажиркой ехала в аэропорт, за ней кто-то установил слежку. Об этом же сообщалось в соцсетях.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил, что такое обращение было:

- Действительно, Ксения Анатольевна была сегодня в одном из зданий Росгвардии. Она обращалась с вопросом, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине. В связи с этим ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством, если есть все причины, то написать официальное заявление в органы внутренних дел.

Напомним, вечером 9 октября на трассе под Адлером при обгоне водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, водитель и вторая пассажирка госпитализированы. Водитель Mercedes признал вину в нарушении ПДД, он отправлен под домашний арест.

Собчак должна была встретиться с ним на очной ставке, но встреча была отложена из-за плохого самочувствия телеведущей.