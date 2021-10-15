Вышел русский трейлер сериала "Сексуальная жизнь студенток"

Сервис Amediateka представил на своем YouTube-канале локализованный трейлер (18+) эротической многосерийной комедии "Сексуальная жизнь студенток" (The Sex Lives of College Girls) - своего рода реакции HBO Max на успех "Сексуального просвещения" Netflix.

По центру истории - первокурсницы колледжа в Эссексе, "чья взрослая жизнь только начинается". А так как у каждой - "свой яркий характер", эмоциональных столкновений избежать не получится.

Сериалом занимаются, в том числе, Минди Кейлинг ("Офис", "Проект Минди") и Дэвид Гордон Грин, режиссер новой трилогии "Хэллоуин", будущих сериала по "Восставшему из ада" и ребута "Экзорциста".

Премьера - 18 ноября.