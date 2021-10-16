Что представят белорусские ученые на выставке в Экспоцентре на Красной Пресне

Комплекс для дистанционного зондирования нашей планеты "Мультискан", созданный в стенах белорусского университета, судя по экспертным заключениям, позволяет получать данные о спектрах отражения, температуре, местоположении объектов с борта самолетов, вертолетов и беспилотников.

Это одна из двадцати научно-технических разработок БГУ, которые будут представлены в российской столице на международном форуме-выставке "Точные измерения - основа качества и безопасности" в Экспоцентре на Красной Пресне. Все свои инновации разработки минчане представят в коллективной экспозиции Министерства образования Беларуси, уточняет БЕЛТА.

Комментируя цели представительного форума MetrolExpo-2021, который пройдет с 18 по 20 октября, обозреватели, прежде всего, обращают внимание на возможность продемонстрировать на нем новейшие инновационные достижения в области промышленности, IT-технологий, метрологии и систем автоматизации.

Кстати, новинка белорусских исследователей - "Мультискан", поясняет агентство, может применяться для мониторинга пожаров, паводков, загрязнений водостоков нефтепродуктами. С его помощью можно заранее определить повышение температуры торфяников и предотвратить их возгорание, сообщив в профильные службы.

Кроме того, в экспозицию войдут белорусский измерительный комплекс Alma Meter-2, регистратор параметров движения лифтового оборудования "В-590 ПАЛТУС", устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов "АГЕНТ В-607" и высокотемпературный оптический термограф ИТ-3СМ.

Следует отметить, что выставка будет проходить в рамках Российской промышленной недели, которая будет отражать состояние и ресурсы промышленного комплекса РФ. Организаторы считают ее идеальной бизнес-площадкой, ориентированной на популяризацию новейших разработок и тенденций развития промышленности; расширение деловых контактов с партнерами на межотраслевом уровне и привлечение инвесторов.