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Рубрика: В мире

Посольство попросило не спекулировать на теме гибели туристов в Албании

Посольство РФ в Албании прокомментировало распространенную местными СМИ информацию, что причиной смерти российских туристов в одном из отелей страны стало отравление хлором.

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"Все это измышления албанских журналистов. Призываем дождаться окончательных результатов следственной экспертизы", - заявили в диппредставительстве (цитата по РИА Новости). Консульский отдел находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и выясняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет были обнаружены тела четырех граждан России.

Газета Albania Daily опубликовала заметку, в которой приводит слова сотрудника гостиницы. По словам мужчины, россияне попросили открыть внутренний бассейн, который всю неделю был закрыт, а утром перед их посещением его обработали хлором.

В российском посольстве ранее заявляли, что версии о наркотическом или алкогольном опьянении погибших безосновательны.

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