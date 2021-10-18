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18.10.2021 17:45
Рубрика: Происшествия

Ученица рассказала о возможной причине стрельбы в пермской школе

Текст: Константин Бахарев
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Ученица школы в поселке Сарс Пермского края сказала, что парень, открывший там стрельбу, хотел отомстить однокласснице. Об этом сообщает RT.

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По словам школьницы, одноклассница часто обзывала своего соученика, и тогда он взял отцовское ружье и видимо, хотел ее убить. Сама же ученица была в раздевалке, когда началась стрельба. Она услышала хлопок, но не обратила на это внимания.

А когда она поднялась на второй этаж, учителя велели ей и другим школьникам укрыться в спортзале. Оттуда они вышли на улицу.

Напомним, что в понедельник, 18 сентября, в школе поселка Сарс шестиклассник дважды выстрелил из ружья. Но его обезоружила директор школы. Сейчас расследованием произошедшего занимается следственный комитет.

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