Ученица рассказала о возможной причине стрельбы в пермской школе

Ученица школы в поселке Сарс Пермского края сказала, что парень, открывший там стрельбу, хотел отомстить однокласснице. Об этом сообщает RT.

По словам школьницы, одноклассница часто обзывала своего соученика, и тогда он взял отцовское ружье и видимо, хотел ее убить. Сама же ученица была в раздевалке, когда началась стрельба. Она услышала хлопок, но не обратила на это внимания.

А когда она поднялась на второй этаж, учителя велели ей и другим школьникам укрыться в спортзале. Оттуда они вышли на улицу.

Напомним, что в понедельник, 18 сентября, в школе поселка Сарс шестиклассник дважды выстрелил из ружья. Но его обезоружила директор школы. Сейчас расследованием произошедшего занимается следственный комитет.