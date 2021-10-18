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18.10.2021 09:45
Рубрика: Власть

Подъезд к Феодосии расширят после передачи в федеральную собственность

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Республике Крым переданную в федеральную собственность автодорогу "Подъезд к Феодосии" капитально отремонтируют. Об этом заявил глава Росавтодора Роман Новиков.

"Подъезд к Феодосии" протяженностью 7,5 километра соединяет федеральную трассу "Таврида", также находящуюся в федеральной собственности, с курортным городом. И ежедневно ею пользуются более 7000 автомобилистов.

Фото: Александр Полегенько/ РИА Новости
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- Переход в федеральную собственность "Подъезда к Феодосии" позволит провести капремонт этой автодороги без нагрузки на региональный бюджет, - отметил Новиков. - Это важно для экономики республики в целом и сферы гостеприимства полуострова: дорога станет самым удобным съездом с "Тавриды" в Феодосию, что оценят все гости Крыма.

Как уточнил на встрече с главой Росавтодора премьер-министр Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, в 2022 году планируется провести проектные изыскания для капремонта дороги, которая после реконструкции станет четырехполосной.

Тем временем дорожные службы продолжают подготовку к обслуживанию федеральной трассы "Таврида" в зимних условиях. Власти сделали необходимые выводы после обильных снегопадов прошлой зимы, когда снежные заносы привели к заторам на некоторых участках главной трассы полуострова.

- На трассе будут работать 97 единиц техники, роторный снегоочиститель, тракторы с плужно-щеточным оборудованием и навесным роторным оборудованием, погрузчики, автогрейдер, - рассказал Юрий Гоцанюк. - В городах Керчь, Ленино, Бахчисарае, селах Степное, Васильевка и Мазанка для обслуживания, заправки техники и складирования противогололедных материалов подготовлены шесть баз. Заготовлено 6000 тонн противогололедных материалов. Техника, что будет использоваться для содержания "Тавриды", оборудована системой ГЛОНАСС и подключена к системе "Дортранснавигация". Доступ к системам удаленного мониторинга обеспечен для сотрудников ГИБДД. Налажено взаимодействие с подразделениями ГИБДД и МЧС республики.

Напомним, открывая движение по федеральной трассе "Таврида" в сентябре 2020 года, президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу РФ построить удобные для туристов съезды от дороги к курортным городам полуострова. Речь идет о 32-километровой трассе Белогорск - Приветное и юго-восточном объезде Симферополя Трудовое - Перевальное. Также планируется капитально отремонтировать 42,75 километра дороги от трассы "Таврида" до Судака общей стоимостью 4,5 миллиарда рублей.

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