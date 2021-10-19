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19.10.2021 16:05
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ показал, как могла бы выглядеть электрическая Lada

Текст: Константин Руссов

АвтоВАЗ продолжает рассказывать о компании и её работе изнутри. Вслед за анонсом и фактически первым тизером реального автомобиля Lada Niva следующей генерации рассказали о московской студии дизайна, в которой создаётся будущее отечественного бренда.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Несколько ребят, выпускников московского политеха, получивших приглашение к сотрудничеству от Lada, рассказывают о том, как шли к своей мечте - стать автомобильным дизайнером. Михаил Кухта продемонстрировал свой дипломный проект, который был разработан в рамках квалификационной выпускной работы совместно с дизайн-студией Lada в Москве.

Молодой специалист говорит, что такой он представлял будущую Lada с электрической силовой установкой, которая могла появиться к 2030 году. Однако есть нюанс - такой Lada не будет уже никогда: если верить слухам, то от иксовой ДНК, созданной Стивом Маттином, новый штат дизайнеров отказался, а концепт Кухты реализован как раз-таки с использованием X.

С другой стороны, в видео отмечается, что будущее Lada приближается к настоящему каждым скетчем, наброском, рисунком.

#Lada