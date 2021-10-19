В Москве вручили премии Русского географического общества

Во вторник в Центральном Доме Российской армии назвали имена победителей самой престижной премии в области географии.

Премию Русского географического общества присуждают один раз в два года за самые яркие проекты в восьми номинациях: о природе, культуре, этнографии и истории России. При этом любить и любоваться нашей страной может любой. Это наглядно понимаешь, когда при входе в зал лицом к лицу сталкиваешься со Стивеном Сигалом (реально богатырь). А перед Стивеном в зал заходят Тимур Бекмамбетов, Гарик Сукачев, а затем видишь Дмитрия Пескова, Сергея Шойгу, Юрия Башмета, Артура Чилингарова...

Ведущие церемонии - Владимир Машков и Сергей Гармаш. Гармаш еще и член жюри (как и Сигал), которое тоже созвездие знаменитостей - 32 человека, среди которых: гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Эмир Кустурица, главком ВМФ Николай Евменов, спецпредставитель президента Сергей Иванов, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и др. Возглавляет жюри президент "Курчатовского института" Михаил Ковальчук.

Кроме диплома и денег (500 тысяч рублей), лауреат получает хрустальный глобус - это своего рода "географический "Оскар". Приз представляет земной шар, изготовленный на Гусевском хрустальном заводе. Делают его вручную: мастер выдувает изделие, затем алмазной гравировкой расчерчиваются меридианы и параллели, серебряным напылением наносятся материки. "Символично: глобус твердый и чистый, но одновременно хрупкий, как и наша планета", - резюмирует автор приза художник Александр Грызунов.

Интрига с именами тех, кому вручат этот глобус, сохраняется до последней минуты. Поэтому эмоций - море. Ведущие сразу передают слово президенту РФ, который, извинившись, что его график не позволяет принять участие в награждении лично, в режиме видеоконференции отметил: "Россия - колоссальный потенциал для научных открытий​​​. Ученые говорят, что Мировой океан изучен не более чем на 7%, а Россию омывают 13 морей, их глубины только начали раскрывать свои тайны". У России колоссальный потенциал для научных открытий, резюмировал Владимир Путин.

В номинации "Лучший научный проект" премию получили спелеологи Геннадий Самохин и Алексей Шелепин за "Атлас пещер России". Как отметил Путин, спелеологами выявлено 5 тысяч объектов: "Но это всего лишь десятая часть пещер на территории нашей страны".

Победители "Лучшего историко-культурного проекта" - Лидия Курицына и Алексей Яковлев, их наградили за возрождение храмов Севера.

"Лучший медиапроект" - Анна Сухова и Дмитрий Шпиленок с документальным фильмом "Нерка. Рыба красная". Эту премию вручал Стивен Сигал. Отметив, что к Камчатке он испытывает особые чувства.

А вручая приз за "Лучшую экспедицию по России", президент РГО Сергей Шойгу отметил, что мы видим лишь вершину айсберга, ведь заявок было почти 800: "Люди делают все это не за деньги и не по приказу - просто они чувствуют, что должны". Победители номинации - Руслан Жостков и Денис Крец: за комплексные экспедиции Северного флота в Арктике.

В номинации "Лучший образовательный проект" победил Игорь Шидловский за "Учебные экспедиции": школьный учитель географии заменил уроки поездками, экспедициями и исследованиями - "РГ" подробно о них рассказывала.

"Лучший природоохранный проект" - работа по сохранению популяции лошади Пржевальского.

В номинации "Лучший туристический проект" - туристический маршрут "Перевал Дятлова - исток Печоры - плато Маньпупунер" (Пермский край).

Ну а "Лучший молодежный проект" - Центр подводной подготовки им. Леонова. Вручал Федор Бондарчук. Глобус, деньги и диплом уезжают в Татарстан.