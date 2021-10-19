Электроснабжение на Сахалине восстановят к вечеру

Восстановить электроснабжение в поселках, пострадавших от мощного циклона, энергетики планируют к 17 часам, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По его словам, ремонтные бригады завершили работы на высоковольтной ЛЭП в Александровск-Сахалинском районе, на который пришелся самый сильный удар стихии. Специалисты заменили провод на сложном участке линии вблизи Камышового перевала. Сейчас ведутся работы по восстановлению линии, питающей села Усково, Подгорное и Славы в Тымовском районе. Продолжается подключение потребителей в Александровске-Сахалинском.

Напомним, что в минувшие выходные на Сахалине бушевал мощный циклон, который принес с собой ураганный ветер и мокрый снег. В Александровске-Сахалинском оказались повреждены крыши нескольких зданий. Часть кровли обрушилась на людей, в результате два человека погибли. На утро понедельника без света оставались 18 населенных пунктов.