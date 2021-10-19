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19.10.2021 05:46
Рубрика: Происшествия

Электроснабжение на Сахалине восстановят к вечеру

Текст: Ольга Коваль

Восстановить электроснабжение в поселках, пострадавших от мощного циклона, энергетики планируют к 17 часам, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В Хабаровском крае циклон обесточил четыре поселка

По его словам, ремонтные бригады завершили работы на высоковольтной ЛЭП в Александровск-Сахалинском районе, на который пришелся самый сильный удар стихии. Специалисты заменили провод на сложном участке линии вблизи Камышового перевала. Сейчас ведутся работы по восстановлению линии, питающей села Усково, Подгорное и Славы в Тымовском районе. Продолжается подключение потребителей в Александровске-Сахалинском.

Напомним, что в минувшие выходные на Сахалине бушевал мощный циклон, который принес с собой ураганный ветер и мокрый снег. В Александровске-Сахалинском оказались повреждены крыши нескольких зданий. Часть кровли обрушилась на людей, в результате два человека погибли. На утро понедельника без света оставались 18 населенных пунктов.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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