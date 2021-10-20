АвтоВАЗ работает над секретным проектом Lada

На днях АвтоВАЗ рассказал в видео о московском дизайн-бюро, в котором создаётся будущее модельного ряда Lada. Показали работу дизайнеров и то, каким мог бы быть электрокар отечественной марки, а в конце подвесили интригу.

"Мы только что познакомились с нашими дизайнерами, у нас есть ещё второй этаж, где работают модельщики, но, к сожалению, прямо сейчас там разрабатывается секретный проект, который мы вам не можем показать", - сказал Жульен Друар, руководитель московского дизайн-бюро.

Для тех, кто не в курсе, модельщик - специалист, занимающийся созданием модели, как правило, из легкообрабатываемых материалов. В сфере автомобилей в качестве такого материала выступает специальная глина или полимерные составы.

О каком проекте идёт речь догадаться, на первый взгляд, нетрудно: о новой Lada Niva, макет которой недавно засветил Жан-Филипп Салар, шеф-дизайнер Lada. Почему именно "Нива"? На наш взгляд, именно эта модель станет флагманской в плане представления новой ДНК дизайна марки, ведь ей представит вернуться на европейский рынок, который нужно чем-то удивить

Lada Niva нового поколения планируется к выходу в 2024 году . Кроме "короткой" версии внедорожник выпустят в формате Grand Niva.