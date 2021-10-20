Исчезновение насекомых ударит по меню человека

В знаменитом рассказе Рэя Брэдбери раздавленная бабочка изменила историю человечества. Кто-то скажет, что эта всего лишь красивая фантазия, вымысел писателя. Где какая-то букашка, и где человечество. Однако последние данные науки говорят, что красивая фантазия может стать пророчеством. Ученые приводят цифры, которые для многих станут откровением.

От насекомых-опылителей зависит жизнь 75% всех продовольственных культур и почти 90% диких цветущих растений. Этот вклад "букашек" в мировую экономику оценивается в 150 млрд долларов в год. А ведь они еще и очищают наш мир от отходов, устраняя падаль и экскременты, насыщают почву кислородом. Переработка отходов оценивается в огромную сумму - 3 трлн долларов в год.

Ученые делают однозначный вывод: без насекомых многие растения просто исчезнут с лица планеты, а горы отходов будут накапливаться. Но если глобальное потепление сегодня объявлено главной угрозой человечеству, им занимаются главы государств, принимаются важнейшие решения, то ситуация с насекомыми оказалась в тени.

Казалось бы, их уничтожение происходит "тихо", примерно на один процент в год. Но заглянем в ближайшее будущее. Даже если скорость вымирания не возрастет, что маловероятно, через 30 лет насекомых на Земле станет меньше на 30 процентов.

Кроме того, вымирание насекомых приведет к сокращению численности других животных: прежде всего птиц, рептилий и амфибий. Ученые заявляют, что уже сейчас происходит шестое массовое вымирание видов на нашей планете. Как известно, в истории Земли было пять великих массовых вымираний: 445 млн лет назад произошло оледенение и вымирание многих групп иглокожих и коралловых; вымирание из-за похолодания произошло 372 и 360 млн лет назад; на рубеже пермского и триасового периодов 252 млн лет назад произошла грандиозная смена морской биоты; 201 млн лет назад исчезли те, кто пережил рубеж палеозоя и мезозоя, появились новые группы рептилий, динозавры, млекопитающие; 66 млн лет назад произошло вымирание динозавров и т.д.

Если ситуация не изменится, то в ближайшие сто лет с лица Земли могут исчезнуть многие растения

Причин нынешнего вымирания насекомых много: сокращение среды обитания, использование пестицидов, изменение климата и т.д. Особенно разрушительно антропогенное влияние человека на климат. Прогнозы показывают, что если ситуация не изменится, то в ближайшие сто лет с лица Земли могут исчезнуть многие растения. [И ]тогда, возможно, вегетарианцам придется пересмотреть свое меню и включить в него мясо. А может, к тому времени человечество вообще будет питаться искусственными продуктами, напечатанными на 3D-принтерах.

Справка "РГ"

В мире ежегодно происходит массовая гибель пчел. Если тенденция продолжится, то через сто лет они вовсе могут исчезнуть. Человечеству это грозит голодом. В России самый заметный мор пчел произошел в 2019 году. По разным оценкам, погибло от 5% до 30% пчелосемей. Ущерб оценили в 1 трлн рублей. Гибель пчел фиксируют в Китае, США, Италии, Великобритании, Канаде и других странах. В мире за десять лет количество пчелосемей сократилось на 15 млн. Основной причиной гибели пчел считаются пестициды, которыми обрабатывают растения. Химикаты не только убивают вредителей, но и негативно сказываются на здоровье пчел.