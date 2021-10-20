Пенсионеры перейдут на домашний режим, а 30% работников - на удаленку

Столица вновь вынуждена вводить ограничения в жизни города и горожан. В частности, указом мэра, подписанным вчера, москвичи в возрасте старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями, с 25 октября по 25 февраля 2022 года снова должны соблюдать домашний режим. А работодатели обязаны перевести не меньше 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы.

Объясняется это тем, что после лета, которое москвичи прожили вольно, почти как до пандемии, в городе опять растет COVID-19. Вчера, например, было выявлено 5700 новых зараженных. Это меньше на тысячу, чем накануне. Но тем не менее, как сообщил в своем посте, посвященном эпидситуации в городе мэр Сергей Собянин, число выявляемых случаев инфекции сейчас по сравнению с августом выросло в четыре раза - до 42 тысяч случаев в неделю. Но еще больше главу города тревожит, что с каждым днем увеличивается и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания. "Если в конце лета мы госпитализировали 400-500 человек в день, то в последнее время - 1200-1500 человек ежедневно. В два раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", - пишет он. И заключает: судя по всему, повторяется история прошлого года, когда заболеваемость так же росла в сентябре, а пик ее пришелся на декабрь.

Говоря же об отличиях нового эпидсезона, Собянин отметил, что сейчас в городе появилась значительная прослойка людей, защищенных от ковида. Первый компонент вакцины получили 5 миллионов москвичей в основном среднего возраста. Это позволило Москве пройти сентябрь и большую часть октября без дополнительных ограничений. Но, к сожалению, из 3 миллионов представителей старшего поколения прививку сделали всего 1,4 миллиона - то есть чуть больше трети. "Мы надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву и обязательно выберут время, чтобы сделать прививку. К огромному сожалению, этого не произошло", - констатирует Собянин. Результат же такой: 60 процентов пациентов ковидных стационаров - это как раз горожане в возрасте старше 60 лет. А их доля среди умерших достигает 86 процентов.

60 процентов пациентов ковидных стационаров - горожане старше 60 лет. А их доля среди умерших достигает 86 процентов

Поэтому, пытаясь защитить ветеранов, мэр своим указом на четыре месяца - с 25 октября до 25 февраля, объявляет для них домашний режим. Не самый жесткий, с какого начиналась полтора года назад пандемия. Гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе можно, ходить за продуктами в ближайший магазин, в поликлинику... Где именно жить в это время - в городской квартире или на даче, решать тоже самим. Но при этом помнить, что и в Подмосковье, куда на свои фазенды наверняка отправятся многие пенсионеры, ситуация с коронавирусом тоже сложная: на тепловой карте России область отмечена красным уровнем опасности: по суточной заболеваемости она стоит на третьем месте, вчера там было зафиксировано 2955 новых случаев. И масочный режим здесь во всех общественных местах обязателен.

На этот же период мэр обязал работодателей перевести на дистанционный формат работы до 30 процентов своих сотрудников. И в первую очередь они должны отправить на удаленку также всех работников старше 60 лет. Вот тут-то пожилые москвичи, которые не сделали вовремя прививку, могут только пожалеть об этом, так как вакцинированные горожане освобождаются и от домашнего режима, и от отлучения от офиса. Это правило относится и к москвичам, переболевшим коронавирусом за последние полгода. Предприятиям сферы услуг адресовано постановление главного санитарного врача по Москве: им дан срок до 1 января 2022 года вакцинировать не менее 80 процентов работников, а первым компонентом вакцины - такое количество до 1 декабря 2021 года. " Я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются эти ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни не существует", - заключил Сергей Собянин.