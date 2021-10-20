Индекс качества жизни, вычисленный искусственным интеллектом, удивил ученых

Созданный учеными Томского госуниверситета искусственный интеллект для оценки качества жизни выдал парадоксальный результат. По этому показателю, например, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Республика Алтай намного опередили Москву, Московскую область и другие "хлебные" регионы. Как такое возможно? Может, нейросеть плохо учили, и поэтому она делает подобные выводы?

Учили, как утверждает один из авторов разработки Евгений Щекотин, хорошо, и на тестах ИИ показал отличные оценки. А результат только на первый взгляд кажется странным. Важно, что понимать под качеством жизни.

- Есть самые разные варианты оценки, например, в методике ООН учитывается множество расчетных показателей, например, ВВП на душу населения, продолжительность жизни, уровень коррупции, стабильность и т.д., - говорит Щекотин. - Конечно, проводятся и опросы населения, но эти данные не являются основными, а только одними из многих. У нас иной подход: нейросеть оценивает только субъективное качество жизни самими людьми. Но чтобы узнать их мнение, не надо проводить опросы, задавать вопросы. Нейросеть анализирует цифровые следы, которые люди оставляют в соцсетях по разным вопросам: образованию, работе институтов власти, медицине, ЖКХ, безопасности и экологии, экономической и политической ситуации и т.д. Это позволяет рассчитать индекс качества и понять, как они относятся к тем или иным сторонам жизни в регионе и в стране.

Кто-то скажет, что такая картина специфична, например, сильно зависит от активности населения региона в социальных сетях. Но такая система реагирования может быть полезной органам власти, она получит оперативную реакцию людей на свои действия. Исследование поддержано Российским научным фондом.