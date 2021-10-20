Смольный рассмотрит вопрос о введении нерабочих дней в Петербурге

Руководство Петербурга рассмотрит вопрос о возможном введении нерабочих дней в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.

Уточняется, что решение будет приниматься губернатором города на основе выводов, принятых федеральным центром и с учетом эпидемиологической ситуации в Петербурге.

Стоит отметить, ранее власти Петербурга рекомендовали с 1 по 3 ноября предприятиям всех форм собственности отправить сотрудников на удаленку. Органы государственной власти, а также МФЦ в первую неделю ноября будут работать в дистанционном формате.

Эпидемиологическая ситуация в городе пока неспокойная. Так, за сутки было выявлено 3 274 новых случая коронавирусной инфекции. Коэффициент распространения вируса составил 1,27 при норме - 1. Власти Петербурга ввели ряд жестких ограничений, направленных на ограничение социальных контактов и повышение уровня вакцинации. Это дало определенные результаты, так за минувшие сутки число желающих сделать прививку выросло в три раза.