Toyota будет производить электромобили в США

Японский концерн Toyota Motor вложит в разработку и производство батарей для электромобилей на территории США 3,4 млрд долларов. Это четвертая часть от всей суммы инвестиций, которые до 2030 года Toyota планирует сделать в новые аккумуляторы (13,5 млрд долларов).

Производство батарей для американских заводов Toyota будут вести на отдельном предприятии, управлять которым планируется совместно с Toyota Tsusho, дочерней структурой по операциям с металлом. Новый завод в Штатах должен выпустить первую товарную продукцию в 2025 году. На первом этапе его производственная программа будет представлена преимущественно аккумуляторами для гибридных автомобилей, пишет Reuters.

Напомним, в августе 2021 года президент США Джозеф Байден подписал указ о мерах стимулирования спроса на экологически безопасные автомобили, устанавливающий целью, чтобы к концу десятилетия не менее половины продаваемых в стране новых автомобилей соответствовали нулевому уровню выбросов.