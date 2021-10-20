Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.10.2021 12:12
Рубрика: Легковые авто

Toyota будет производить электромобили в США

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Борис Захаров/РГ Фото: Борис Захаров/РГ
Фото: Борис Захаров/РГ

Японский концерн Toyota Motor вложит в разработку и производство батарей для электромобилей на территории США 3,4 млрд долларов. Это четвертая часть от всей суммы инвестиций, которые до 2030 года Toyota планирует сделать в новые аккумуляторы (13,5 млрд долларов).

Фото: Пресс-служба Toyota
Toyota выпустит автодом Tacozilla. Он вдохновлен кемпером-легендой

Производство батарей для американских заводов Toyota будут вести на отдельном предприятии, управлять которым планируется совместно с Toyota Tsusho, дочерней структурой по операциям с металлом. Новый завод в Штатах должен выпустить первую товарную продукцию в 2025 году. На первом этапе его производственная программа будет представлена преимущественно аккумуляторами для гибридных автомобилей, пишет Reuters.

Напомним, в августе 2021 года президент США Джозеф Байден подписал указ о мерах стимулирования спроса на экологически безопасные автомобили, устанавливающий целью, чтобы к концу десятилетия не менее половины продаваемых в стране новых автомобилей соответствовали нулевому уровню выбросов.

#Toyota