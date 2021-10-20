У Беларуси и России много совместных планов, завязанных на энергетике

О путях расширения сотрудничества Беларуси и России в энергетике, экономике и экологии шла речь в Минске на XXV Белорусском энергетическом и экологическом форуме. Программа форума включала проведение нескольких тематических выставок и Белорусского энергетического и экологического конгресса, а само событие совпало с юбилеем - 90-летием национальной энергосистемы. Она сегодня переживает знаковую трансформацию в связи с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС, построенной по российскому проекту и с участием российских специалистов. Первый энергоблок уже подключен к сети, ввод в эксплуатацию второго запланирован на 2022 год.

По мнению заместителя Госсекретаря Союзного государства Алексея Кубрина, Бел­АЭС в перспективе сможет, в частности, обеспечить работу высокоскоростной железнодорожной магистрали из Санкт-Петербурга в Минск и далее через Варшаву на Гамбург. Данный проект вот уже несколько лет обсуждается в рамках Союзного государства.

- Если мы этот проект реализуем на территории Беларуси и России, то получаем прямой выход в Западную Европу и фактически создаем дополнительные возможности по притоку товаров из Юго-Восточной Азии в Западную Европу и обратно, - напомнил Алексей Кубрин. - Именно БелАЭС может выступить тем энергетическим потенциалом, обеспечивающим функционирование высокоскоростной магистрали, которая потребляет много энергии.

Заместитель Госсекретаря также обратил внимание на то, что весь мир говорит о необходимости перехода с углеводородного транспорта на электрический. Полученный благодаря развитию сотрудничества двух стран в области ядерной энергетики резерв позволит Беларуси и России реализовывать новые амбициозные проекты. Кстати, концепция высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга в Гамбург соответствует более глобальной концепции выделенного высокоскоростного железнодорожного коридора "Евразия", соединяющего Китай, Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу и Германию.

Еще одна перспективная для Союзного государства тема - перевод городского пассажирского транспорта на электричество. Планы Беларуси на этот счет озвучил председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин:

- В нашей стране недавно принята госпрограмма по развитию электротранспорта. Мы ставим амбициозную задачу - к 2025 году 45 процентов пассажирского транспорта в городах перевести на электричество. Это невозможно сделать без новых материалов, технологий, накопителей энергии, которые сегодня разрабатываются и создаются.

Еще одна важная для Союзного государства тема - перевод городского транспорта на электричество

Минск и Москва активно сотрудничают в этом направлении. Только холдинг "Белкоммунмаш" к настоящему моменту поставил в Россию более 2400 единиц инновационной техники. В августе в рамках подписанного лицензионного соглашения по сборке троллейбусов в Нижний Новгород прибыли первые образцы модели 32100D с увеличенным автономным ходом до 20 километров. В Йошкар-Оле в сентябре состоялось торжественное вручение ключей от десяти новых троллейбусов модели SYABAR 321. Это одна из самых крупных поставок данной техники в истории обновления транспорта этого российского региона. А на Белорусском энергетическом и экологическом форуме пассажирскую "электрическую" новинку представил Минский автомобильный завод. Электробус МАЗ 303Е10 имеет функцию ночной зарядки, позволяющую за четыре часа полностью зарядить батареи и обеспечить работу машины на всю рабочую смену.

- Расчетный запас хода электробуса составляет 300 километров, - рассказали на предприятии.

Обсуждались также проблемы энергетики и рационального энергосбережения, геологии, охраны окружающей среды, экологической безопасности. Свои достижения представили около 200 компаний и организаций из семи стран, в том числе известные бренды мирового масштаба - "Росатом" и "Таврида Электрик" из России.