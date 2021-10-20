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Ученые намерены оживить мамонта

20.10.2021 / 03:28
Ученые уверены, что нынешние экспонаты музеев будут бродить по тундре. Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Ученые уверены, что нынешние экспонаты музеев будут бродить по тундре. Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Мечта "оживить" и выпустить в природу древних животных не дает покоя ученым. А мнение ряда специалистов, что такой трюк в принципе невозможен, энтузиастов только раззадоривает. Возглавил новый поход за мамонтом американский профессор Джордж Черч, который озвучил эту идею еще в 2013 году. Именно тогда специалисты учились восстанавливать геномы исчезнувших видов по фрагментам древних ДНК.

Первые успехи дали надежду, что еще немного, и наука сможет заселить просторы Сибири стадами мамонтов. Правда, многие авторитетные ученые отнеслись к идее весьма скептически. Классическая технология, которая применялась для клонирования овечки Долли, когда в яйцеклетку встраивают ядро живой клетки, для мамонта не подходит. Просто-напросто не хватает генетического материала. В мягких тканях мамонтов таких клеток нет.

Фото: pixabay.com
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Казалось бы, на красивой идее можно ставить точку. Но неугомонный Черч сумел заразить ей нескольких бизнесменов. Они скинулись и собрали на будущего мамонта 15 миллионов долларов. Правда, на первом этапе задача скромнее: создать не самого мамонта, а его гибрид с ближайшим родственником - азиатским слоном. Для этого будет применен метод редактирования геномов CRISPR. Ученые выделят из остатков мамонта специфические гены, позволявшие ему выживать в высоких широтах, и вставят их в геном слона. А дальше все, как в случае клонирования: модифицированный геном имплантируется в оплодотворенную яйцеклетку слона, которая подсаживается суррогатной матери-слонихе, на свет должен появиться гибрид слона и мамонта. У этого метода тоже есть свои недостатки, к примеру, ученые не могут с точностью предсказать, какие именно гены нужны для выживания в условиях Арктики.

Конечно, и в данном случае уже раздаются голоса скептиков. Дело в том, что такие гибриды, как правило, нежизнеспособны. Известен лишь один прецедент. Детеныш, родившийся в Честерском зоопарке в 1978 году от азиатской слонихи и африканского слона, прожил только 12 дней.

Другие специалисты опасаются, что даже в случае удачи энтузиасты столкнутся с серьезными этическими вопросами: гуманно ли создавать животное, о биологии которого так мало известно? Если их выпустят на волю, то каковы будут последствия для экосистемы тундры, давно отвыкшей от этих гигантов?

Выдержит ли мамонтов экосистема тундры, давно отвыкшая от этих гигантов?

Джордж Черч планирует вырастить первый гибрид в течение пяти лет. Затем будет создана целая популяция таких особей, способных выжить в Арктике. Надо отметить, что скинувшиеся на проект бизнесмены далеко не меценаты. Они намерены на мамонте хорошо заработать. Даже если цель не будет достигнута, будут разработаны новые технологии по предотвращению вымирания видов, которые можно продать потенциальным клиентам.

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