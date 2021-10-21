Кристен Стюарт оценила идею сыграть "Джокера" в фильме с Паттинсоном

Актриса Кристен Стюарт прокомментировала многочисленные призывы сыграть женскую версию Джокера в одном из фильмов про Бэтмена, где главную роль исполняет ее бывший возлюбленный и коллега по "Сумеркам" Роберт Паттинсон.

В беседе с изданием Variety Стюарт ответила на развернувшуюся в американских соцсетях кампанию, где на роль антагониста Бэтмена поклонники предлагали именно ее.

Актриса заявила, что ей нравится энергия, стоящая за этим персонажем. "Но давайте придумаем что-то другое", - призвала Кристен Стюарт

При этом она заявила, что ее ответ не является категоричным отказом. "Я готова сыграть этого странного, страшного человека", - ответила она, но при этом призналась, что эта идея не является сильно возбуждающей.

- Давайте сделаем что-нибудь новое, - повторила актриса.

Роли Джокера в свое время воплотили такие актеры, как Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето, Хоакин Феникс.

Кристен Стюарт получила известность после съемок серии фильмов "Сумерки", в которых она сыграла смертную, влюбленную в красавца-вампира (Роберт Паттинсон). После этого она снялась в таких картинах, как "На дороге" (по Керуаку), "Белоснежка и охотник" с Крисом Хемсвортом, "Ультраамериканцы", "Персональный покупатель". Одни из последних работ актрисы - реймек "Ангелов Чарли" и главная роль в фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы".

После совместной работы в "сумеречной" саге Стюарт четыре года встречалась в Робертом Паттинсоном. Пара даже собиралась пожениться, но в 2012 году они объявили о расставании.