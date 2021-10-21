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21.10.2021 12:40
Рубрика: Общество

В калининградские отели с 28 октября будут селить только по QR-коду

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининградской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 вводятся новые ограничения на предстоящие длинные выходные.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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- Заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения Калининградской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту, разумеется, отрицательному (не старше трех дней), - сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

Министр попросил отельеров, туроператоров и турагентов предупредить об этом гостей заранее. Номера в отелях самого западного региона на ноябрьские праздники уже давно активно бронируются. После объявления о длинных выходных вырос спрос на авиабилеты калининградского направления.

Ранее, с 8 октября, в регионе ввели запрет на посещение предприятий общепита гражданами, не имеющими QR-кода, подтверждающего прививку или перенесенный COVID-19. С 18 октября без QR-кода стали недоступны торговые и развлекательные центры, а также непродовольственные магазины площадью более 300 квадратных метров. С 1 ноября без кода невозможно будет также посещение спортивных организаций, организаций культуры, кинотеатров.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Пандемия коронавируса COVID-19

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