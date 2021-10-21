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Скандал разгорелся между первой "Бэтвумен" и создателями сериала

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    21.10.2021, 15:43
Текст:   Богдан Бобров
Фото: KinoPoisk Фото: KinoPoisk
Фото: KinoPoisk

На презентации DC FanDome много внимания было уделено сериалу "Бэтвумен", из которого полтора года назад после первого сезона выбыла исполнительница главной роли Руби Роуз.

Фото: KinoPoisk
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История с ее уходом была, мягко говоря, не совсем обычной - причиной своего решения тогда она назвала усталость от ежедневных съемок, но в целом стороны разошлись полюбовно, и замену актрисы даже как-то худо-бедно попытались обыграть сценарно.

Что-то, судя по всему, задело и триггернуло артистку на DC FanDome, потому что через какое-то время она разразилась в сториз Instagram тирадой обвинений в сторону создателей шоу.

По словам Роуз, всего через 10 дней после тяжелейшей травмы ее буквально заставили вернуться на съемочную площадку под угрозой увольнения всей команды, в то же время шоураннер Кэролайн Дрис появлялась на работе всего 4 раза за год, а на одну из девушек-дублеров оказывалось давление и регулярно повышали голос. Также были попытки завершить съемки во время пандемии, когда все остальные проекты CW уже были поставлены на паузу.

Фото: kinopoisk.ru
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В телевизионном подразделении решили не отмалчиваться и сразу ответили на выпады Руби. В заявлении, которое приводит издание Deadline, сообщается, что решение не продолжать работу с актрисой было вызвано многочисленными жалобами со стороны коллег на ее "токсичное" поведение, а все ее нападки называются выдумкой.

Шоу "Бэтвумен" вот уже который год показывает крайне низкие рейтинги, но ценно для прогрессивной западной аудитории своей инклюзивностью. Так, на стадии анонса сериал продвигался как первый проект, полностью посвященный супергероине нетрадиционной ориентации.

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