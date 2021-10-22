Указ главы Республики Крым от 22 октября 2021 года № 263-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 6:

в подпункте 6.1:

дополнить абзацами следующего содержания:

"Допуск лиц старше 18 лет к участию в массовых мероприятиях, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, осуществляется при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления).

Проведение проверки действительности QR-кода, предъявляемого участником мероприятий, осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 10-1.6 пункта 10-1 настоящего Указа.";

в пункте 10-1:

в подпункте 10-1.1:

абзац пятый заменить абзацами следующего содержания:

"запретить в средствах размещения и санаторно-курортных организациях:

бронирование мест для лиц старше 18 лет без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг;

осуществление приема и размещения лиц старше 18 лет без наличия:

- отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения), и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг,

- отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения), и сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления);";

в пункте 17:

подпункт 17.5 изложить в следующей редакции:

"17.5. С 1 июля 2021 года и до особого распоряжения в центрах "Мои Документы" Республики Крым прием заявителей осуществлять исключительно по предварительной записи по талонам, полученным на сайте Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" md-crimea.ru, с обеспечением всех санитарно-эпидемиологических требований.

С 25 октября 2021 года и до особого распоряжения приостановить прием заявителей во всех офисах "Мои Документы" Республики Крым.";

дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:

"17-1. Министерству юстиции Республики Крым с 25 октября 2021 года и до особого распоряжения обеспечить оказание услуг с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований:

по государственной регистрации:

- заключения брака в торжественной обстановке при условии количества участников мероприятия не более 10 человек, включая сотрудников отдела ЗАГС;

- актов гражданского состояния по предварительной записи, за исключением первичной регистрации рождения и смерти;

по совершению иных юридически значимых действий по предварительной записи.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета министров Республики Крым Ю.Гоцанюк







