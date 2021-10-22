Матвиенко: Россия постарается выполнить допзаказы на газ из Европы

Российская сторона полностью выполнит свои действующие обязательства по поставкам газа в Европу, а также постарается реализовать и дополнительные заказы, если они появятся. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Все, что Россия обязана поставить в Европу этой зимой, на будущий год, мы, безусловно, поставим в полном объеме. И если у нас будет возможность и будут дополнительные заказы, то мы постараемся и дополнительные заказы на поставку газа реализовать. Я думаю, что эта ситуация, которая произошла со взрывной волной роста цен на газ, многому научит", - сказала Матвиенко в интервью программе "Парламентская трибуна" телеканала парламента Греции во время рабочего визита в Афины.

По словам спикера СФ, европейцам не надо бояться энергозависимости от России.

"Как раз произошел рост цен потому, что сжиженный природный газ, который должны были поставить Соединенные Штаты в Европу, они по дороге развернули его в другие страны, потому что там дали большую цену. Россия будет выполнять все свои обязательства", - заверила Валентина Матвиенко.

Сенатор напомнила, что именно Евросоюз, а не Россия выбирает энергетическую политику. По ее мнению, надо продвигать зеленую повестку, но делать это пошагово. При этом преждевременно отказываться от атомной энергетики.