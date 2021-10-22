ПФР дал рекомендации, как получить наиболее высокую пенсию

Там отмечают, что для того, чтобы ускорить и упростить процедуру назначения пенсии, необходимо заранее обратиться в клиентскую службу ПФР по месту проживания. Также стоит обратиться к своему работодателю для проведения заблаговременной работы с документами. Лучше всего начать проверять пенсионные права за пять лет до выхода на пенсию. Минимум это можно сделать за шесть месяцев до наступления пенсионного возраста.

Специалисты ПФР помогут направить запросы бывшим работодателям и в архивные органы, чтобы получить сведения о трудовом стаже, проверят правильность заполнения трудовой книжки, подготовят макет пенсионного дела к моменту назначения пенсии. При необходимости дополнят индивидуальный лицевой счет недостающими сведениями. Это необходимо будущему пенсионеру для того, чтобы учесть все периоды работы и, соответственно, получить максимально возможный размер пенсии. А также не посещать ПФР лишний раз.

Ранее в Пенсионном фонде напомнили, что в нынешнем году право на страховую пенсию имеют женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года.

При этом количество пенсионных коэффициентов зависит от суммы страховых взносов: чем выше официальная зарплата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию. Так, в нынешнем году для назначения страховой пенсии нужно не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.

"Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно", - добавили в ПФР.