Скончался 17-й пострадавший от взрыва под Рязанью

Рабочий частного порохового завода в поселке Лесной скончался в рязанской областной больнице, пишет ТАСС со ссылкой на оперативную группу регионального правительства. У мужчины было обожжено более 80 процентов тела.

- Санитарной авиацией пациент в крайне тяжелом состоянии был доставлен в ОКБ. Медики провели все необходимые мероприятия, однако травмы оказались несовместимы с жизнью, - рассказали в опергруппе.

Таким образом, число жертв взрыва на предприятии выросло до 17 человек. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, в Лесной выехали криминалисты центрального аппарата СК.

Спасатели окончательно ликвидировали вызванный взрывом пожар. МЧС открыло "горячую линию" для родственников погибших. Региональные власти пообещали им помощь.