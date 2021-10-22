Суд не принял ходатайство об УДО фотографа Лошагина, убившего жену

Отбывающий срок за убийство жены-модели уральский фотограф Дмитрий Лошагин вновь подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В этот раз Чкаловский районный суд Екатеринбурга его не удовлетворил. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее, напомним, районная инстанция дважды готова была заменить ему неотбытую часть наказания на более мягкий вариант - ограничение свободы. Однако отменяла решение после встречной апелляции прокуратуры.

Лошагину осталось сидеть чуть больше двух лет. Он был осужден в 2015 году за жестокую расправу над своей супругой: следствие доказало, что в пылу ссоры он задушил девушку и вывез ее тело за черту города, где попытался избавиться от улик.

Фотограф подавал апелляции и просил об УДО, но в прокуратуре уверены: смягчать ему наказание не стоит. В частности, полагают в надзорном ведомстве, нельзя быть уверенными в том, что фигурант неопасен для общества (несмотря на хорошую характеристику от администрации колонии).