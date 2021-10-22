Указ губернатора Свердловской области от 22 октября 2021 года № 613-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ и от 13.10.2021 № 598-УГ следующие изменения:

1) в абзаце третьем части первой пункта 3 слова "с 8 ноября" заменить словами "с 30 октября";

2) пункт 3 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

"Рекомендовать организациям общественного питания и организациям, осуществляющим деятельность в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, не указанным в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, а также торговым, торгово-развлекательным центрам и комплексам с 30 октября 2021 года предоставлять гражданам услуги, предусматривающие их очное присутствие, при наличии у граждан, достигших возраста 18 лет, QR-кода или медицинского документа.

Установить, что действие частей первой - третьей настоящего пункта не распространяется на посещение гражданами переписных участков в период проведения Всероссийской переписи населения.";

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Жителям Свердловской области в возрасте 65 лет и старше, а также жителям Свердловской области, имеющим хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), с 30 октября 2021 года обеспечить самоизоляцию на дому, за исключением:

1) руководителей и сотрудников государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, лиц, являющихся участниками уголовного либо административного судопроизводства, следующих к месту участия в производимых в установленном законом порядке процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда), а также граждан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) граждан, имеющих QR-код или медицинский документ;

3) граждан, которым проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) первым компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.";

4) в подпункте 2 пункта 15 слова "указанных в пункте 7" заменить словами "указанных в пунктах 7 и 10".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего указа, вступающего в силу с 30 октября 2021 года.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области А.В.Шмыков







