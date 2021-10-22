Указ губернатора Воронежской области от 22 октября 2021 года № 183-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 20.05.2020 № 195-у, от 22.05.2020 № 202-у, от 29.05.2020 № 212-у, от 11.06.2020 № 243-у, от 19.06.2020 № 251-у, от 26.06.2020 № 265-у, от 30.06.2020 № 269-у, от 03.07.2020 № 273-у, от 07.07.2020 № 277-у, от 10.07.2020 № 280-у, от 16.07.2020 № 289-у, от 23.07.2020 № 300-у, от 31.07.2020 № 312-у, от 14.08.2020 № 335-у, от 20.08.2020 № 345-у, от 27.08.2020 № 355-у, от 21.09.2020 № 391-у, от 25.09.2020 № 406-у, от 09.10.2020 № 431-у, от 23.10.2020 № 443-у, от 06.11.2020 № 449-у, от 24.11.2020 № 464-у, от 26.11.2020 № 466-у, от 04.12.2020 № 475-у, от 26.12.2020 № 491-у, от 29.01.2021 № 15-у, от 12.02.2021 № 28-у, от 26.02.2021 № 34-у, от 04.03.2021 № 43-у, от 25.05.2021 № 93-у, от 22.06.2021 № 116-у, от 30.06.2021 № 123-у, от 12.07.2021 № 132-у, от 20.08.2021 № 159-у, от 08.10.2021 № 176-у, от 08.10.2021 № 177-у, от 10.10.2021 № 178-у, от 13.10.2021 № 179-у) изменения, дополнив его пунктами 141 - 146 следующего содержания:

"141. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", определяющим нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 г., установить в Воронежской области с 25 октября по 29 октября 2021 г. включительно дополнительные нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

142. Приостановить с 25 октября по 7 ноября 2021 г. включительно на территории Воронежской области:

а) деятельность объектов розничной торговли (в том числе функционирующих на территории торгово-развлекательных и торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов (универсамов), универмагов, гипермаркетов, магазинов-складов, аутлет-центров, моллов, ярмарок, рынков), за исключением следующих организаций и индивидуальных предпринимателей (далее также - организации):

- аптечных организаций;

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания;

- организаций, осуществляющих торговлю средствами связи и заключающих договоры на оказание услуг связи и реализацию этих услуг (оплата, подключение);

- организаций, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом (пунктов выдачи) через отдельный вход с улицы, а также с условием доставки;

б) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений;

в) деятельность салонов красоты, косметических салонов, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

г) деятельность организаций общественного питания, за исключением:

- обслуживания навынос без посещения гражданами помещений, а также доставки заказов;

- обслуживания навынос организациями общественного питания, функционирующими на территории торгово-развлекательных и торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов (универсамов), универмагов, гипермаркетов, магазинов-складов, аутлет-центров, моллов, при условии наличия входа с улицы и без посещения гражданами помещений;

- оказания услуг общественного питания в помещениях организаций для работников данных организаций;

- деятельности предприятий питания в гостиницах для проживающих;

- оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций, автовокзалов, автостанций, на объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов;

д) прием в ветеринарных клиниках, ветеринарных лечебницах, ветеринарных участках, за исключением оказания ветеринарной помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии;

е) деятельность организаций, предоставляющих финансовые услуги, за исключением финансовых услуг в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

ж) деятельность организаций, предоставляющих бытовые услуги, за исключением услуг по изготовлению ключей, услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, ритуальных услуг;

з) реализацию непродовольственных товаров в нестационарных торговых объектах;

и) деятельность в области спорта, деятельность физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных объектов, спортивных клубов, фитнес-клубов, бассейнов;

к) проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

л) деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение публичных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан;

м) деятельность кинотеатров, концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов;

н) деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

о) деятельность зоопарков, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

При этом организации и индивидуальные предприниматели вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

143. Приостанавливается с 25 октября по 7 ноября 2021 г. включительно предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Воронежской области и государственных учреждений Воронежской области (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Воронежской области), за исключением государственной услуги по государственной регистрации смерти.

При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Несовершение (несвоевременное совершение) в указанный период действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 14 календарных дней.

144. Департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области обеспечить с 25 октября по 7 ноября 2021 г. включительно функционирование дежурных групп для присмотра и ухода за детьми в муниципальных, государственных дошкольных образовательных организациях, родители (законные представители) которых работают в организациях, у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена.

145. Рекомендовать гражданам старше 60 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения Воронежской области, с 25 октября по 7 ноября 2021 г. включительно соблюдать режим самоизоляции, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не больше шести календарных месяцев, и граждан, получивших второй компонент вакцины (однокомпонентную вакцину) для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при наличии документов, подтверждающих перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) соответственно.

146. Департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, департаменту здравоохранения Воронежской области, департаменту культуры Воронежской области, организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность на территории Воронежской области, с 25 октября по 7 ноября 2021 г. обеспечить реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, высшего образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, дополнительных общеобразовательных программ исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, предусмотрев работу преподавателей по месту фактического проживания.".

2. Приостановить с 25 октября по 7 ноября 2021 г. включительно действие подпунктов "а", "б", "г", "д" пункта 2, пункта 12 указа губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3. Настоящий указ вступает в силу с 25 октября 2021 г.

4. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности губернатора Воронежской области В.А.Шабалатов







