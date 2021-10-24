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24.10.2021 15:10
Рубрика: Культура

В Москве прошла премьера драмы "Купе номер 6", получившей Гран-при в Каннах

Россия, какой она видится из Финляндии
Текст: Валерий Кичин
В Москве прошла премьера гран-призера Каннского фестиваля драмы финского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер 6", снятой в копродукции с Эстонией, Германией и Россией.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фильм с отличными актерскими работами и умеренно уверенной режиссурой. Но когда вспоминаешь о суперпочетной каннской награде, восторги гасятся недоумением.

Фото: Кинокомпания "Иллюзия"
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Это история о случайной встрече в купе поезда Москва - Мурманск двух молодых людей: она финская студентка Лора, он - русский шахтер Леша. Она лесбиянка и только что рассталась с любимой москвичкой Ириной (прощальная постельная сцена дана в целомудренно пастельных тонах), чтобы отправиться в Мурманск и посмотреть там древние петроглифы, ибо те, кто познают прошлое, лучше понимают настоящее.

Зачем и куда едет шахтер Леха, нам не скажут. Но два разнополых субъекта в одном тесном купе - уже опасность, уже саспенс, тем более, что фильм, напоминаю, финский, а действие происходит в непредсказуемой России, где может случиться все что угодно. Режиссер даже изменил характер героини по сравнению с книгой финской писательницы Розы Ликсом - у актрисы Сейди Хаарла она не такая беззащитная, и сразу видно, что не даст себя изнасиловать русскому медведю под хмельком. Она лучше пойдет жаловаться равнодушной проводнице, чтобы переселила (естественно, нарвется на отказ, хотя вагон, по экрану судя, пуст). Или пойдет ополоснуть лицо в туалет, где, конечно же, нет воды.

В этом российском поезде даже нам, зрителям, не по себе. От Москвы до Мурманска он идет, похоже, целую вечность, надолго застревая на угрюмых полустанках, а на какой-то станции даже простоит целую ночь, и герои смогут отправиться в еще одно экзотическое путешествие на ободранной машине к классической русской babushka. Бабушка накормит ватрушками, нальет самогону и вообще выглядит очень интеллигентной. Проводница тоже несет все признаки загадочной русской души: имеет облик прекрасной российской звезды Юлии Ауг, но обязательно рявкнет, чтобы не блевали на пол, и вообще держит пассажиров в строгости.

Время действия фильма установить невозможно. Обшарпанные телефоны-автоматы, с которых Лора звонит московской подруге, отсылают куда-то в 70-е годы прошлого века. Финский турист с рюкзаком, но без билета путешествующий по стране, - это уже что-то постсоветское. Да и видеокамера, которой Лора снимает свои приключения, появилась значительно ближе к нашим дням, - хотя тогда непонятно, почему у героини уже есть видеокамера, но еще нет мобильника.

Фото: Предоставлено организаторами премьеры в Петербурге
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Главный аттракцион фильма и его загадка - молодой шахтер Леха. Уже при первом появлении на экране он напьется вдрабадан, станет говорить Лоре сальности и попытается их тут же проиллюстрировать конкретными действиями. Но что-то в этом парне уже тогда привлечет ее внимание. Протрезвев, он окажется медведем легко обучаемым, хотя и своенравным. Позовет в вагон-ресторан - правда, неожиданно уйдет, предоставив девушке платить за шампанское и водку. На полустанке, словно фея в "Золушке", из рукава достанет карету-машину и отвезет Лору к вышеупомянутой бабушке, каких у него, как можно понять, разбросано много на всем пути до Мурманска. Потом, поиграв на перроне в снежки, исчезнет в никуда, оставив в героине неясное волнение. В Мурманск Лора приедет уже в одиночестве, там выяснит, что зимой до петроглифов не добраться, вожделенная цель окажется недоступной, но тут снова из ниоткуда явится волшебник Леха и все мгновенно устроит. Их повезут на машине и на сейнере на край земли, туда, где они только вдвоем. Под завывание вьюги герои будут ребячиться во льдах, и даже зритель уже не станет волноваться о том, как они в непогоду вернутся на большую землю. Потому что такой Леха может все, с ним не страшны ни льды, ни облака. Правда, вожделенные петроглифы, ради которых Лора пустилась в опасную авантюру, нам так и не покажут.

В роли Лехи Юра Борисов, сегодня самый востребованный актер в нашем кино. Он и здесь реально хорош - органичен, убедителен и достоверен так, как в нашем кино не бывает. Точно выполняет указания режиссера и, согласно этим указаниям, симпатично педалирует "русскую экзотику" - в меру пережимает в сцене пьяных приставаний, тактично перебирает с фирменно русской загадочностью своего героя. Это нормально: актер и должен точно следовать режиссерской концепции.

А у режиссуры здесь есть как минимум три очевидных источника. Интеллигентские сходки с интеллектуальными откровениями типа "Только зная свое прошлое, можно понять настоящее" (здесь фильм вгоняет в краску) пришли, хоть и в карикатурном виде, из классики Марлена Хуциева. Леха с его исчезновениями, появлениями и феерической способностью выполнять желания - слепок с Гоши из фильма "Москва слезам не верит", по которому в мире изучают загадки русской души: тот тоже появлялся, и именно в поезде, тоже таинственно исчезал, беспробудно пил и потом снова возникал не помятым, как принц. А в целом "Купе номер шесть" - лишь один из малых уголков бескрайней "Палаты номер 6", слегка безумной, диковатой, размашистой и непредсказуемой, но этим и обаятельной России.

Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers
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Перед нами не бездарная, но все равно развесистая клюква, немного романтическая сказка и немного вполне вероятная быль, снятая доброжелательными людьми, честно желающими постичь то, что они заранее считают непостижимым. Довольно типичный пример западных "фильмов про Россию", находящих понимание в растроганном мире. Пример качественный, и то, что на него купилось каннское жюри, в общем, понятно: актеры хорошие, экзотики много, и в финале всем хочется плакать от недостижимости счастья в русских бескрайних снегах.

Почему многочисленные участники обширной российской команды не выполнили функцию консультантов и не объяснили финским коллегам, что даже прекрасно разыгранные штампы и общие места все-таки не имеют отношения к реальности, - для меня это одна из тайн данной успешной копродукции.

В российский прокат фильм должен выйти 28 октября.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Гид-парк Кино и театр с Валерием Кичиным

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