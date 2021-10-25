Можно ли обжаловать штраф, вынесенный дорожной камерой в непогоду

Непогода создает проблемы не только автомобилистам: дождь и мокрый снег являются причинами помех в работе дорожных камер. Можно ли обжаловать штраф, "прилетевший" из-за ошибок комплексов фотовидеофиксации?

Еще два года назад ГИБДД подготовила документ, содержащий рекомендации по работе с дорожными камерами. В нем содержится перечень условий, при которых работа комплексов должна прекращаться, пишет aif.ru.

Случается так, что из-за плохой видимости камера неправильно распознает нарушителя и штрафует других водителей в потоке, которые соблюдают все правила. Бывали случаи, что комплекс путал не только две легковушки, схожие по габаритам, но и легковой автомобиль с грузовым. Эти ошибки впоследствии зафиксировала проверка.

В минувшем году Центрам управления движением было рекомендовано ограничивать работу камер, если из-за неблагоприятной погоды невозможно точно определить нарушителя. Второй вариант - если на дороге отсутствуют таблички, предупреждающие о фотовидеофиксации нарушений или нет соответствующей разметки.

Когда автовладельцы массово жалуются на штрафы, приходящие от какой-то конкретной камеры, ее работу также должны приостановить. А затем провести проверку, насколько точно она фиксирует нарушения.

Почему может "промазать" довольно точная электроника? В последнее десятилетие в России радары, действующие на дорогах, работают в диапазонах К (24,15 ГГц) и La (лазерный, 700-1000 нм). Движение импульсов может быть искажено падающими каплями дождя или хлопьями мокрого снега. Тогда показания будут смазаны. Кстати, именно поэтому в плохую погоду барахлит адаптивный круиз-контроль и система слежения за сближением с машиной, идущей впереди. Точность объективов могут банально исказить подтеки воды, тогда блок управления будет выдавать неправильные данные.

Еще один вариант ошибочного штрафа - когда дорожная разметка закрыта снегом, лежащим на проезжей части. Водитель без умысла может заехать за стоп-линию, пересечь край выделенной для общественного транспорта полосы и даже немного заехать на встречку.

Камере все равно, видна разметка или нет. В памяти устройства заложены зоны, на которые автомобили заезжать не должны. Видимость разметки на границы этих зон никак не влияет. Водитель может получить штраф за нарушение разметки. Как правило, на сопутствующих фотографиях хорошо видно, что разметку нельзя различить. Поэтому такой штраф можно обжаловать.

Статистика свидетельствует о том, что порядка четверти штрафов, регистрируемых автоматическими дорожными комплексами, выносятся по ошибке. Из-за большого потока постановлений инспекторам ГИБДД и операторам Центра организации дорожного движения сложно выявить эти неточности. С ухудшением погодных условий количество ошибок возрастает.

Если водитель считает, что штраф вынесен по ошибке, то ему следует обратиться в подразделение ГИБДД. Сделать это можно лично, по почте или через портал Госуслуг. После вынесения постановления у него есть десять суток на то, чтобы обжаловать штраф.