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Представительница Гаркалина опровергла слова об ухудшении его состояния

Новости
    25.10.2021, 18:52
Текст:   Козьма Лоханкин

Представительница народного артиста Валерия Гаркалина Наталья Теплова опровергла появившиеся недавно сообщения об ухудшении состояния.

Фото: kinopoisk.ru
Видео: Сергея Безрукова отпустили из больницы

Напомним, СМИ сообщили о том, что актёру стало хуже, у него сильно поражены лёгкие и начался сепсис.

Теплова утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

"Нам ничего подобного не говорили. Это кто-то, мне кажется, надумал, и дальше пошло-поехало", - сказала она, подчеркнув, что ни у неё, ни у дочери Гаркалина Ники таких сведений нет.

Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
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"Откуда они это берут, не знаю. Ну, может, им кто-то сливает что-либо подобное, но, мне кажется, маловероятно. Потому что врачи бы дочке тоже бы об этом говорили. А раз этого не говорят, значит, это выдумки", - приводит слова Тепловой "Москва 24".

О госпитализации Гаркалина с коронавирусом в больницу в подмосковной Коммунарке стало известно в начале октября. Актёр был введён в искусственную кому. За сообщениями об улучшении состояния 67-летнего актёра последовали обратные слухи.

Гаркалин известен по таким картинам, как "Ширли-мырли", "Катала", "Русская симфония", "Бедная Саша" и другие.

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