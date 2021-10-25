Следствие просит арестовать двух руководителей по делу о взрыве в Рязани

В Басманный суд Москвы поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Егоршина и Сергея Нистраткина.

Егоршин является учредителем, а Нистраткин генеральным директором ООО "Разряд".

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина, следствие просит отправить обоих руководителей под стражу до 22 декабря. В данный момент они являются подозреваемыми по делу о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц.

В результате взрыва 22 октября на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области погибли 17 рабочих. Цех принадлежит компании ООО "Разряд", которая занимается производством промышленной взрывчатки, а также утилизацией боеприпасов.