В Амурской области восстановлено движение поездов после аварии

Ночью 25 октября железнодорожники восстановили движение поездов на станции Ледяная в Амурской области. Как сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги, в настоящее время движение идет в обоих направлениях в штатном режиме.

Напомним, 23 октября водитель грузовика выехал на путь прямо перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким. В результате с рельсов сошли локомотив и 14 вагонов, погибли водитель грузовика и помощник машиниста поезда. Машинист-инструктор и машинист находятся на лечении.

Ликвидации последствий аварии были задействованы восстановительные поезда, 11 единиц специальной техники, сотрудники Забайкальской дирекции инфраструктуры и АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций".