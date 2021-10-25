Роспотребнадзор назвал условие для снятия ограничений в Петербурге

Коронавирусные ограничения в Петербурге будут сохраняться до момента, когда в городе прививку сделают не менее 80 процентов взрослых, об этом, как передает РИА Новости, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Северной столице Ирина Чхинджерия.

Заявление прозвучало на видеоконференции, посвященной грядущим нерабочим дням в Петербурге и вопросам функционирования предприятий и организаций в этот период.

Чхинджерия отметила, что 80 процентов - это порог коллективного иммунитета.

Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, отметил, что пока продление ограничений в городе не планируется. Здесь нет противоречия, речь идет о разных ограничениях.

Так, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге закрываются точки общепита, салоны красоты, непродовольственные магазины. В Смольном особо не скрывают, что эти меры введены, чтобы снизить привлекательность Петербурга для туристов в нерабочую неделю и добиться того, чтобы и горожане максимально сократили социальные контакты. Именно комментируя эти ограничения Пиотровский отметил, что пока планов продлевать их нет.

Параллельно в Петербурге вводятся другие антиковидные меры. С 1 ноября на спортивные мероприятия и конгрессы будут пускать только с QR-кодами о вакцинации, перенесенном заболевании или же с официальным медотводом. С 15 ноября такие документы потребуются при посещении учреждений культуры, причем, всех, не только музеев, но и, например, концертных залов. С 1 декабря - во всех кафе и непродовольственных магазинах.

Эти меры пока введены бессрочно. Ни одна из сфер не закрывается, но учитывая, что для работников культуры, общепита и торговли также введены требования о вакцинации, то фактически эти сферы поэтапно переводятся в режим работы COVID-free. Снятие именно этих ограничений санитарные врачи связывают с достижением порога коллективного иммунитета.

Сейчас в Петербурге завершили курс вакцинации более 1,8 миллиона человек.