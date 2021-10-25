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25.10.2021 15:48
Рубрика: Власть

Роспотребнадзор назвал условие для снятия ограничений в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Коронавирусные ограничения в Петербурге будут сохраняться до момента, когда в городе прививку сделают не менее 80 процентов взрослых, об этом, как передает РИА Новости, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Северной столице Ирина Чхинджерия.

Фото: iStock
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Заявление прозвучало на видеоконференции, посвященной грядущим нерабочим дням в Петербурге и вопросам функционирования предприятий и организаций в этот период.

Чхинджерия отметила, что 80 процентов - это порог коллективного иммунитета.

Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, отметил, что пока продление ограничений в городе не планируется. Здесь нет противоречия, речь идет о разных ограничениях.

Так, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге закрываются точки общепита, салоны красоты, непродовольственные магазины. В Смольном особо не скрывают, что эти меры введены, чтобы снизить привлекательность Петербурга для туристов в нерабочую неделю и добиться того, чтобы и горожане максимально сократили социальные контакты. Именно комментируя эти ограничения Пиотровский отметил, что пока планов продлевать их нет.

Параллельно в Петербурге вводятся другие антиковидные меры. С 1 ноября на спортивные мероприятия и конгрессы будут пускать только с QR-кодами о вакцинации, перенесенном заболевании или же с официальным медотводом. С 15 ноября такие документы потребуются при посещении учреждений культуры, причем, всех, не только музеев, но и, например, концертных залов. С 1 декабря - во всех кафе и непродовольственных магазинах.

Эти меры пока введены бессрочно. Ни одна из сфер не закрывается, но учитывая, что для работников культуры, общепита и торговли также введены требования о вакцинации, то фактически эти сферы поэтапно переводятся в режим работы COVID-free. Снятие именно этих ограничений санитарные врачи связывают с достижением порога коллективного иммунитета.

Сейчас в Петербурге завершили курс вакцинации более 1,8 миллиона человек.

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