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25.10.2021 14:09
Рубрика: Российский автопром

В Европе представили Lada Niva для "Дакар-2022"

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В январе 2022 года любительская команда "Niva Red Legend Team" из Швейцарии будет участвовать в ралли "Дакар" в новой категории Dakar Classic.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"РГ" рассказывала, что гонщики заручились поддержкой АвтоВАЗа, побывали в Тольятти, откуда своим ходом на внедорожнике отправились на родину в Швейцарию. Здесь провели презентацию экипировки команды и раскрыли номер, под которым Niva поедет по маршруту ралли.

ВАЗ-2121 швейцарской командой выпущен 37 лет назад - в 1984 году. Ливрея для внедорожника была разработана совместно с официальным партнёром команды - брендом Lada. Стартовый номер - 763, так это автомобильный код региона Самарской области - родины ВАЗ-2121.

"Мы очень гордимся тем, что будем принимать участие в ралли Dakar Classic на культовом внедорожнике Lada Niva T1, который мы подготовили самостоятельно. От момента идеи принять участие в ралли до сегодняшней презентации прошло меньше года, и мы уже преодолели огромный путь", - сказал на презентации пилот команды Марио Якобер.

Штурманом "Niva Red Legend Team" является Сладан Мильич.

В середине октября стало известно, что заявку на участие в Dakar Classic подала ещё одна команда: "191 Classic Rally Team" из Франции, а пилотировать внедорожник будет сын гонщика Дениса Грабовски, трижды выходившего на старт "Дакара" на Lada Niva.

Также в марафоне примет участие на старом ВАЗ-2121 команда гонщиков-любителей из Испании.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
#Lada