Эксперт рассказал, что будет с рублем в 2022 году

Финансовый эксперт рассказал, что ждет рубль в 2022 году. По словам аналитика Андрея Кочеткова, судьба российской валюты зависит от суммы условий, которые могут сложиться в ближайшие месяцы. Об этом он рассказал агентству "Прайм".

Как считает финансист, главные из этих условий - ставка Банка России, уровень инфляции, политика ведущих центральных банков и отсутствие неожиданностей на финансовых рынках.

"В 2022 году ставка российского Центробанка будет достаточно высокой. Предложений с подобной доходностью в мире весьма мало, а, значит, рубль будет оставаться одной из самых привлекательных высокодоходных валют", - пояснил эксперт.

Если же инфляция окажется ниже ставки ЦБ (а такие прогнозы есть - прим.ред.), то это тоже поспособствует укреплению рубля, считает аналитик.

Кочетков уверен, что большого влияния на рубль не окажут даже колебания мировых цен на сырье. Гораздо важнее, по его мнению, политика ФРС, ЕЦБ и Банка Англии. К примеру, если ставка ФРС не превысит 1,25 процента, а инфляция в США окажется более 2 процентов, то доллар будет не доходен.

"Если же российская инфляция окажется ниже ключевой ставки ЦБ РФ, то разница в доходностях будет играть на стороне рубля", - полагает аналитик.

При отсутствии неожиданностей на первое место выйдут задачи поиска максимального дохода при низких рисках. И рубль выгодно отличается от остальных валют своей высокой доходностью, низкой долговой нагрузкой России и отсутствием двойного дефицита бюджета.

"Поэтому смотрим в будущий год с надеждой, если не на существенное укрепление рубля, то на его относительную стабильность в диапазоне 70-73 за доллар с незначительными отклонениями в течение года", - заключил Андрей Кочетков.

В последнее время рубль демонстрирует новые рекорды роста и в сентябре даже вошел в топ-20 валют мира. А опрошенный "РГ" эксперт рассказал, что к 2022 году рубль может вернуться к показателям до начала пандемии.