"Газпром" предложил перекрывать газ за самовольное подключение к трубе

В России необходимо запретить переводить многоквартирные дома с центрального отопления на индивидуальное, а также прекращать подачу газа в дом при самовольном подключении хозяев к трубе.

С такими предложениями выступил глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов на заседании в Совете Федерации. На сегодняшний день у компании нет права прекратить подачу газа, если выявлено самовольное подключение к газопроводу, уточнил Густов.

Он также предложил лицензировать компании, которые проверяют работоспособность вентиляционных каналов в домах, и актуализировать меры по обеспечению безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного оборудования. По словам Густова, 72% смертей от использования газа в быту связаны с отсутствием тяги в вентиляции.

Кроме того, стоит упростить процедуру уведомления о предстоящих работах по техническому обслуживанию, а также ввести штрафы за нарушение требований к безопасному использованию внутридомового оборудования, передает РИА Новости.

Предложения дочерней компании "Газпрома" прозвучали на фоне нескольких инцидентов. Первый произошел вечером 25 октября в Набережных Челнах в пятиэтажке, где в результате утечки газа произошел взрыв и обрушились два этажа, скончалась девушка 22 лет. Второй случай произошел в Калининградской области, где после хлопка бытового газа выгорела квартира, погибших нет. Третий случай - сегодня в Подмосковье, где от взрыва газа повредилась стена между комнатами, пострадавших и жертв также удалось избежать.