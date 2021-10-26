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26.10.2021 22:38
Рубрика: Экономика

"Газпром" предложил перекрывать газ за самовольное подключение к трубе

Текст: Александра Воздвиженская

В России необходимо запретить переводить многоквартирные дома с центрального отопления на индивидуальное, а также прекращать подачу газа в дом при самовольном подключении хозяев к трубе.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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С такими предложениями выступил глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов на заседании в Совете Федерации. На сегодняшний день у компании нет права прекратить подачу газа, если выявлено самовольное подключение к газопроводу, уточнил Густов.

Он также предложил лицензировать компании, которые проверяют работоспособность вентиляционных каналов в домах, и актуализировать меры по обеспечению безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного оборудования. По словам Густова, 72% смертей от использования газа в быту связаны с отсутствием тяги в вентиляции.

Кроме того, стоит упростить процедуру уведомления о предстоящих работах по техническому обслуживанию, а также ввести штрафы за нарушение требований к безопасному использованию внутридомового оборудования, передает РИА Новости.

Предложения дочерней компании "Газпрома" прозвучали на фоне нескольких инцидентов. Первый произошел вечером 25 октября в Набережных Челнах в пятиэтажке, где в результате утечки газа произошел взрыв и обрушились два этажа, скончалась девушка 22 лет. Второй случай произошел в Калининградской области, где после хлопка бытового газа выгорела квартира, погибших нет. Третий случай - сегодня в Подмосковье, где от взрыва газа повредилась стена между комнатами, пострадавших и жертв также удалось избежать.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Компании Взрывы газа в домах

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