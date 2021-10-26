Следователи выдвинули две версии взрыва газа в Челнах

Следователи рассматривают две версии взрыва газа в Набережных Челнах, произошедшего вечером 25 октября.

Как сообщили "РГ" в следственном управлении СК РФ по Татарстану, причиной трагедии могло стать некачественное оказание услуг по газоснабжению либо неправильная эксплуатация газового оборудования.

На данный момент установлено, что владелец квартиры, где произошел взрыв, проживал один и состоял на учете в наркологии, так как злоупотреблял спиртным.

- В 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка, - добавили в СУ СКР по РТ.

Следователи уже обследовали место происшествия, допросили свидетелей и потерпевших, изъяли документы в управляющей и газообслуживающей компаниях. Кроме того, назначены пожарно-техническая, строительно-техническая, взрывотехническая и медицинские экспертизы.

Напомним, сообщение о ЧП в жилом доме на улице Татарстан в Набережных Челнах поступило накануне около шести вечера. С места трагедии в больницу доставили четверых пострадавших. Одна из них - 22-летняя девушка - впоследствии скончалась. Спустя несколько часов в больницу скорой медпомощи обратилась еще одна пострадавшая 1973 года рождения. После обследования ее направили на амбулаторное лечение.

По факту взрыва расследуется уголовное дело по статье о выполнении работ либо оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.