Суд назначил дату оглашения приговора по отравлению таллием в Таганроге

Таганрогский городской суд Ростовской области назначил на восьмое ноября оглашение приговора инженеру-конструктору Владиславу Шульге по делу о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева, сообщают РИА Новости.

Инцидент, вызвавший большой общественный резонанс, произошел в декабре 2017 года. Факт отравления был зафиксирован у 38 сотрудников. Все отравившиеся являются сотрудниками разных отделов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области, по результатам лабораторных исследований прямая связь заболеваемости сотрудников и производственной деятельности предприятия не установлена.

Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался один из работников авиазавода - 36-летний инженер-конструктор Владислав Шульга.

"Действуя на почве личных неприязненных отношений к нескольким сотрудникам предприятия, он добавил в три 19-ти литровые бутылки с питьевой водой заранее подготовленное химическое вещество с содержанием таллия", - сообщила "РГ" пресс-секретарь СКР региона Галина Гагалаева.

Сам Владислав Шульга не признал свою вину.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Предприятие специализируется на разработке и серийном производстве самолетов-амфибий и авиационных комплексов специального назначения, в том числе для нужд МЧС и министерства обороны России.