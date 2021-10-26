Власти Крыма решили не выставлять блокпосты на въездах на полуостров

Власти республики Крым не планируют организовывать антиковидные посты у Крымского моста, на вокзалах и в аэропорту Симферополь. Об этом заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

- Подобное решение может принимать глава республики, ориентируясь на текущую эпидемиологическую ситуацию, - подчеркнул министр. - Насколько мне известно, на данный момент оснований для таких решений нет.

Ранее губернатор Севастополя заявил о намерении развернуть блокпосты для проверки QR-кодов на въездах в город-герой. Попасть туда в предстоящие нерабочие дни можно будет только с сертификатами о вакцинации, QR-кодами о недавно перенесенной коронавирусной инфекции или же ПЦР-тестами.

Одновременно в Крыму продолжаются мониторинговые выезды специальных групп, которые проверяют действий ограничений и QR-кодов в санаторно-курортных и гостиничных учреждения. В состав мониторинговой группы включены сотрудники минкурортов РК, МВД, администраций муниципальных образований.

С 25 октября размещение в крымских гостиницах, санаториях и пансионатах возможно только при наличии сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного через портал Госуслуг, либо сертификата о перенесенном заболевании, а также обязательного ПЦР-теста, взятого не ранее чем за 72 часа до заселения. А бронирование мест в отелях, в том числе и на новогодние праздники, возможно только с QR-кодами.

- Это дополнительные вынужденные меры безопасности, необходимые сейчас и достаточно эффективные при их соблюдении. За соблюдением ограничительных мер в Крыму наблюдают более 70 мониторинговых групп, - отметил Вадим Волченко.

Напомним, бронирование в отелях и санаториях полуострова на ноябрьские праздники достигает 80 процентов.