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Рубрика: Общество

Специалист сравнил экспресс-тесты на SARS-CoV-2 и ПЦР-тестирование

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно- генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что экспресс-тесты по выявлению SARS-CoV-2 нельзя назвать полноценной альтернативой ПЦР-тестированию. "Для экспресс-диагностики применяется антиген, а он часто дает ложноотрицательный ответ", - цитирует Исаева ТАСС.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Напомним, что в период с 31 октября по 7 ноября россиянам, которые не имеют QR-кода, при госпитализации в федеральные медучреждения будут делать экспресс-тесты на коронавирус.

На прошлой неделе Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам тестирования на COVID-19. Проконсультироваться можно, позвонив на номер 8 800 555 49 43.

С середины октября результат тестирования на коронавирус должен быть готов в течение 24 часов после сдачи биоматериала в лабораторию. Ранее норматив был 48 часов.

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