Россиянам без QR-кодов при госпитализации будут делать экспресс-тесты

В период нерабочих дней россиянам, которые не имеют QR-кода, подтверждающего перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией или факт вакцинации, при госпитализации в федеральные медучреждения будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Об этом говорится в решениях, принятых на заседании правительства.

Таким образом, этим учреждениям поручено обеспечить проведение таких экспресс-тестирований.

"РГ" также сообщала о том, что федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать неотложную помощь.